В первый торговый день нового года индекс МосБиржи показал рост на 1%, до 3130,23 п., на фоне ожидаемо невысоких объемов торгов. Опережающую динамику показал индекс МосБиржи потребительского сектора. В четверг опережающий рост по индексу потребительского сектора может приостановиться, в то время как на рынке в целом объемы торгов могут повыситься, способствуя низкой волатильности.

Позитивные настроения наблюдались и на долговом рынке: индекс государственных облигаций (RGBI) повысился на 0,36% и может продолжить рост в ближайшие пару дней.

Нефть Brent подорожала до $78-80 за баррель на фоне сообщений о перебоях в работе крупнейшего месторождения в Ливии. Данный фактор поддержит нефтяные котировки некоторое время, но не будет иметь долгосрочного эффекта. Полагаем, что в отсутствие новостей из региона Красного моря нефть продолжит торговаться около $80 за баррель.

Рубль ослаб до 92 руб. к доллару США, несмотря на повышение цен на нефть. Снижение счета текущих операций в октябре-ноябре до $4-5 млрд окажет давление на валютный курс в январе. Тем не менее Банк России с начала 2024 года приступит к операциям на открытом рынке, что может удержать рубль от резкого ослабления. Мы ожидаем, что в январе курс рубля будет изменяться в диапазоне 90-95 руб. за доллар США.

Золото подешевело, несмотря на небольшое снижение доходности по казначейским облигациям США. Котировки золота в среду снизились до $2030-2040 за унцию, хотя мы не ожидаем их глубоко снижения. Тем не менее нельзя исключать возможности проверки на прочность поддержки на уровне $2000 за унцию.