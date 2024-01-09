МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Активность на рынке постепенно восстанавливается, на фоне чего индекс Мосбиржи вырос на 0,71%, до 3158,58 пункта. Мы полагаем, что позитивная динамика на этой неделе может продолжиться благодаря поступлению дивидендов и инвестированию годовых бонусов розничными инвесторами.

Глобальные индексы тоже настроены позитивно в начале недели: индекс Dow Jones вплотную подобрался к историческим максимумам, индекс S&P500 нацелился на новые вершины. Тем временем возобновилось снижение доходности по облигациям США, что оказывает поддержку рынкам акций.

На российском рынке суверенного долга инвесторы пытаются определиться с направлением. Индекс государственных облигаций RGBI практически не изменился, и мы не ожидаем существенных движений в ближайшее время.

Котировки Brent продолжают снижаться, несмотря на практически полный отказ от использования Красного моря в качестве транспортной артерии из-за нестабильности в регионе. Повышение логистических расходов в ближайшем будущем может отразиться на ценах на нефть, а текущее снижение котировок, скорее всего, связано с решением Саудовской Аравией понизить цены для всех потребителей, включая азиатских, из-за слабого спроса, сообщает Bloomberg. Такое решение может оказывать давление на "черное золото" ближайшую неделю.

Рубль пока не реагирует на удешевление нефти и торгуется в диапазоне 90-92 рубля за доллар. В краткосрочной перспективе курс может стабилизироваться в этой области. Тем не менее устойчивое снижение нефтяных котировок может негативно отразиться на курсе национальной валюты в среднесрочной перспективе и вернуть валютный курс в диапазон 95-100 рублей за доллар.

Золото тестирует локальный уровень поддержки на уровне 2030 пунктов, в ближайшую неделю ожидаем проторговки этого важного уровня.