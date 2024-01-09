Ситуация с ценовыми войнами 2020 года является, скорее, исключительной, чем обычной для нефтяного рынка. В 2020 году мир столкнулся с влиянием беспрецедентной пандемии коронавируса Covid-19 и ее последствий, которые для нефтяного рынка выразились не просто в обвале, а в разрушении спроса на нефть. Танкеры с нефтью, приходящие в порты стран-импортеров, охваченных эпидемией, стояли в портах и не разгружались, превратившись в плавучие нефтехранилища. В Европе покупателям нефти экспортеры даже платили за то, что они брали на себя расходы на транспортировку, то есть некоторые экспортеры (Россия была исключением) продавали нефть себе в убыток, и из-за такой необычной ситуации на европейском спотовом рынке в мае-июне 2020 года фиксировались даже отрицательные цены на нефть.

Происходящее сегодня на нефтяном рынке даже отдаленно не напоминает беспрецедентную ситуацию 2020 года, поскольку сегодня, к счастью, отсутствует внешний вызов, временно разрушивший мировой спрос на нефть. Поэтому логика действия Саудовской Аравии вполне традиционна — ей, точнее, госкомпании Saudi Aramco, нужно обеспечить лояльность старых клиентов и привлечь новых. Тем более, что на рынке Китая, где спрос на нефть пока не падает, Россия ее уже довольно существенно потеснила. Саудовская Аравия стала крупнейшим поставщиком нефти в Европу, заняв российскую нишу, но ей уже на этом рынке на пятки наступают США. Так называемые "ценовые войны" обычно имеют эффект для тех, кто демпингует, рассчитывая увеличить или поддержать спрос, только если на рынке ограничено число продавцов, то есть присутствует олигополия. А рынок нефти по-прежнему высоко конкурентен, тем более, что даже у таких крупных импортеров нефти, как Китай и Индия, есть еще и собственная добыча.

Влияние нефтяного картеля ОПЕК в XXI веке довольно сильно уменьшились, по мере того, как США начали добывать сланцевую нефть, а Канада приступила к разработке своих месторождений тяжелой битумной нефти. Но именно по этой причине в 2016 году появился альянс ОПЕК+. Это соглашение стран-производителей нефти, где главную роль играют Саудовская Аравия и Россия, не является картелем, это добровольный альянс нефтедобывающих стран, и те страны, которые не хотят играть по общим правилам, могут свободно из него выходить, как недавно это сделала Ангола, а раньше — Катар. Из-за того, что Саудовская Аравия снизила цены для своих клиентов нельзя делать вывод, что это сигнал о повторении ситуации 2020 года. Саудовская Аравия всегда заранее объявляет о снижении или повышении цен для клиентов, в зависимости от состояния спроса на ее нефть. Но одновременно некоторые страны-экспортеры повысили цены для Китая, поскольку в Китае спрос не падает. Поэтому признаков "ценовой войны" сегодня на нефтяном рынке нет, есть обычная рыночная борьба за клиентов и увеличение доли в своих рыночных нишах.

Сегодня утром стоимость Brent составила 76,31 доллара за баррель. Котировки торгуются в диапазоне 72-85 долларов с ноября прошлого года. В прошлом году цены не опускались ниже 71,45 доллара, этот уровень может выступить поддержкой и в текущем году. В случае резкого падения ОПЕК+ может провести экстренное совещание для дополнительного сокращения добычи. Основной торговый диапазон до второй половины января составляет 75-78 долларов за баррель Brent.