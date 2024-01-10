Во вторник индекс Мосбиржи показал небольшую амплитуду колебаний, снизившись за день на 0,1%, до 3155,55 п. Индекс РТС повысился на 1,5%, до 1 106,12 п., на фоне существенного укрепления рубля. Российская валюты выросла к доллару США до 89,8975 руб., к евро до 98,2750 руб. В отраслевом разрезе динамику слабее рынка продемонстрировал индекс нефти и газа, что было связано со снижением котировок акций Татнефти после дивидендной отсечки.

Акции ВК выбились в лидеры роста на повышенных объемах, преодолев "круглый" уровень в 600 руб. ВК, одна из первых компаний, завершивших редомициляцию, вероятно, уже оправилась от навеса продавцов. Мы позитивно оцениваем перспективы одного из главных бенефициаров от ухода зарубежных социальных сетей из России, что открывает для ИТ-компании неплохие перспективы для наращивания выручки от рекламы.

Внешние площадки демонстрируют отрицательные настроения: фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,1% после снижения накануне, азиатские индексы торгуются в красной зоне, за исключением японского индекса Nikkei 225 (+2,1%). Тем не менее, понижательные настроения глобальных площадок, а в частности американского рынка акций, являющегося неким бенчмарком для глобальных инвесторов, не исключают шансы на рост для российского рынка, демонстрирующего увеличение оборотов по сравнению с первыми числами января и положительную динамику с начала года.

Котировки Brent немного восстановились после просадки в предыдущие дни. Протесты в Ливии отражаются на поставках "черного золота" на фоне закрытия крупного нефтяного месторождения на прошлой неделе.

В то же время, нельзя исключать влияние дивидендного фактора на бумаги российских нефтяников. В частности, часть средств из выплаченных 310 млрд руб. в виде дивидендов Лукойла за 9 месяцев 2023 года, может быть реинвестирована на рынке.

Сегодня последний день для покупки акций Роснефти под дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 30,77 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 5,1% по текущим котировкам, а также акций Магнита для получения дивидендов за 2022 год в размере 412,13 руб. на акцию (дивидендная доходность — 5,7%).

Ретейлер Fix Price сообщил, что в 2023 году открыл 751 магазин и планирует открыть не меньше в текущем году. Расширение торговой площади стало для ретейлера основным драйвером для роста выручки в прошлом году, в то время как на фоне высокой базы сопоставимые продажи по итогам 9 месяцев 2023 снизились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Ожидаем некоторого улучшения продаж в текущем году на фоне усиления инфляционного давления.