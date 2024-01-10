Рубль может сделать существенный шаг к укреплению
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, растущий на 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня консолидируются по уровнями закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает вчерашнюю тенденцию к восстановлению, прибавляя 0,4% и торгуясь чуть ниже 78 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня можно выделить публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также выступления представителей ФРС и ЕЦБ.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 156 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в наших акциях на фоне восстановления рынка энергоносителей. При этом сдерживать рост рублевых цен российских бумаг будет укрепление национальной валюты. В сложившихся условиях ожидаем попыток индекса Мосбиржи в ходе торгов выйти в район 3 160 — 3 180 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает тенденцию к укреплению по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар снижается на 0,3%, отступив до 89,6 рубля, евро и юань теряют порядка 0,2%, торгуясь в районе 97,9 и 12,46 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем дальнейшего роста национальной валюты. Возвращение на рынок экспортеров, снижение спроса на валюту со стороны импортеров и улучшение ситуации в ценах на нефть будут способствовать росту рубля. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе торгов может сделать существенный шаг внутрь диапазона 85 — 90 рублей.
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