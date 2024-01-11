Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,9%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после подъема днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 77,4 доллара за баррель. Основным фактором, способным сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выступает публикация данных по инфляции в США, которая может привести к пересмотру ожиданий участников торгов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики и, соответственно, оказать влияние на их отношение к рисковым активам. Также инвесторы обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 165 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного снижения российского рынка. Вчера ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержать позиции выше 78 долларов за баррель, что снизит поддержку наших бумаг со стороны рынка энергоносителей. При этом дальнейшее укрепление национальной валюты будет оказывать некоторое давление на рублевую стоимость акций. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи может растерять часть вчерашнего роста, уйдя ниже 3 160 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар прибавляет менее 0,1%, торгуясь в районе 89,4 рубля. евро и юань подтягиваются в пределах 0,3%, поднявшись до 98,2 и 12,44 рубля соответственно. Несмотря на некоторое ухудшение ситуации в ценах на нефть относительно пиковых значений среды, ожидаем попыток дальнейшего роста рубля, поддержку которой оказывает навес предложения со стороны экспортеров и сезонное снижение спроса на импорт и, соответственно, потребности импортеров в иностранных валютах. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может продолжить отступление в направлении середины диапазона 85 — 90 рублей.