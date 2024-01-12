Индекс Мосбиржи обновил шестинедельные максимумы — на пике вчерашнего дня было выше 3180 п. Движение рынка вверх усилилось после сообщений о возможной выплате дивидендов по бумагам Северстали. Подхватили ралли и другие сталевары — акции ММК, НЛМК прибавили по 6%, поскольку участники рынка стали закладывать аналогичную вероятность выплат и для этих корпораций.

С технической точки зрения закрепление индекса Мосбиржи над 3150 п. открывает пространство для маневра к верхней границе боковика 3000-3300 п. А локальным сопротивлением на пути вверх значится 3200 п., и сегодня по инерции вчерашней торговой сессии данная область может быть протестирована.

На стороне фондовых быков значится и скачок нефтяных и газовых цен на фоне очередного витка эскалации ближневосточного конфликта. Ориентиры по нефти Brent выше $80 и газа NG над $3,2 могут быть достигнуты достаточно быстро.

При этом фактор удорожания энергоносителей сейчас как бы нивелирует слабость инвалют, что для экспортоориентированного российского рынка акций в общем негативно. Доллар, евро, юань обновляют значения с конца ноября, и есть высокая вероятность падения валютных пар даже ниже двухмесячных минимумов. За укрепление рубля играют факторы жесткой ДКП ЦБ и нормативы возврата выручки экспортеров вкупе с продажей валюты со стороны Минфина и ЦБ в рамках реализации механизма бюджетного правила.