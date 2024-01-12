Баррель нефти марки Brent, по данным торгов, подорожал до 80 долларов впервые с 27 декабря прошлого года.

Цена выросла после того, как Иран объявил о захвате танкера с гражданским экипажем в Оманском заливе. Официальные иранские СМИ назвали это возмездием за конфискацию США того же судна год назад, когда оно следовало в Иран.

Следующая цель по нефти — 81,50 доллара, несмотря на снижение спроса. Как сопротивление будет пройдено, цена двинется к зоне 83,70 — 84,00 доллара за баррель. Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и рост угроз безопасности поставок могут вызвать новую волну ралли нефтяных котировок и укрепление рубля. При этом если цена в ближайшее время вновь откатится ниже зоны 78,2-78,4 доллара не избежать ее возвращения к 77,65 доллара.

Нефть может в январе подорожать до 78 долларов за баррель. Это случится благодаря ситуации в Красном море, которая может разрешиться не скоро. Текущий геополитический кризис позволит отчасти нивелировать рост предложения нефти, который оказывал негативное давление на цены. На "черное золото" прежде всего влияют факторы спроса и предложения. Но так как рынок фьючерсный, он может зависеть и от разных конъюнктурных факторов, в частности, от геополитики. Кроме того, снижение цен Саудовской Аравией для ее клиентов уже было нивелировано заявлениями, что она продолжит сохранять приверженность политике ОПЕК+. Так что в январе рост цен на нефть возможен, но повышению цены до 80 долларов будет препятствовать избыток предложения при сравнительно невысоком спросе.

ВС США и Великобритании ночью 12 января нанесли удары по нескольким объектам хуситов на контролируемых мятежниками территориях Йемена. Это была значительная реакция после того, как администрация Байдена и ее союзники предупредили хуситов о последствиях повторяющихся атак дронами и ракетами на коммерческие суда в Красном море.