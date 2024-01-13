Недавно президент Владимир Путин заявил, что Россия обошла всю Европу по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Что это значит для россиян?

Паритет покупательной способности (валют) — концепция, согласно которой одна и та же сумма денег, выраженная в национальных валютах разных стран, позволяет в идеальных обстоятельствах (т.е. при отсутствии разнообразных издержек в виде стоимости перевозки, пошлин и пр.) купить в них одинаковый набор товаров и услуг. Таким образом, концепция ППС в теории позволяет определить "справедливый" курс валют.

По оценкам Всемирного банка, ВВП РФ по ППС составил в 2022 году 5,327 триллиона долларов при номинальном ВВП на уровне 2,240 триллиона долларов (точная макроэкономическая статистика за полный 2023 год пока отсутствует). Аналогичные цифры для Германии, которая оказалась на шестом месте по ВВП по ППС (т.е. сразу за Россией) составили 5,310 триллиона долларов и 4,082 триллиона долларов соответственно. Теория ППС предполагает, что столь большой разрыв между номинальными показателями ВВП РФ и Германии при почти одинаковом показателе по ППС указывает на масштабную недооцененность рубля относительно евро.

Однако все это мало говорит о производительности труда, потенциальных доходах граждан и других показателях данных стран, т.к. население РФ превышает население Германии примерно в 1,74 раза. Поэтому здесь необходимо обратиться к номинальным и сравнительным (ППС) показателям ВВП на душу населения.

По оценкам Всемирного банка, в 2022 году в Германии эти цифры составили 48,718 и 63,522 доллара, а в России — 15,271 и 36,308 доллара соответственно. Таким образом, по данным показателям разрыв между Германией и Россией остается существенным, хотя страны и сравнялись по ВВП по ППС.

Также стоит напомнить, что концепция ППС сравнивает цены на корзину товаров и услуг в двух или нескольких странах. Но как только человек покидает свою страну или покупает импортный товар/услугу, ППС теряет свою актуальность, и определяющим фактором становятся номинальные цифры. Иными словами, возможно, что в Германии на 48,718 доллара можно купить столько же товаров и услуг, как в России на 15 271 доллара, однако за пределами этих стран покупательная способность "немецких денег" превышает покупательную способность "российских денег" в три с лишним раза.

Вполне возможно, что рубль сильно недооценен к евро и другим ведущим мировым валютам по ППС. Однако целый ряд факторов, включая высокие расходы бюджета РФ, инфляцию и сильную зависимость России от импорта, вряд ли позволят рублю в обозримой перспективе вернуться к "справедливой стоимости".