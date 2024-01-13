Российская валюта на первой, официально рабочей неделе начавшегося года продемонстрировал уверенный рост против основных валют, торгующихся на Московской бирже. При этом доллар впервые в начавшемся году ушел ниже психологически значимой отметки в 90 рублей.

Более того, американская валюта обновила минимум с 23 ноября прошлого года: 87,97 рубля, китайская — с 16 ноября: 12,215 рубля, европейская с 27 ноября: 96,53 рубля.

Возврат на рынок продаж экспортеров с валютой, накопившейся в течение длинных новогодних каникул, падение импорта и возобновившиеся валютные операции ЦБ РФ на рынке в рамках бюджетного правила обусловили резкий уход рубля на многонедельные максимумы против основных валют.

В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара по итогам недели упал на 2,54 рубля до 88,41 рубля, юаня — на 42 копейки до 12,23 рубля, евро — на 2,53 рубля до 97,1 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю упала в район 6,93 тысячи против 7,15 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ БЫСТРО ПЕРЕШЕЛ К РОСТУ

Рубль, начал неделю снижением против основных валют на Мосбирже. Продолжение в понедельник межпраздничных торгов отмечалось низкой ликвидностью, а рубль после ослабления и двух дней роста в первые сессии года — опять ослабел.

Однако затем, в течение четырех торговых сессий отмечалось укрепление рубля. На валютный рынок возвратились экспортеры, которые обязаны продавать основной объем валютной выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками.

Психологический фон для укрепления рубля поддерживался рынком нефти, который после просадки понемногу восстанавливался и к завершению недели выходил в район 80 долларов за баррель сорта Brent.

Игроки рынка обратили внимание на оценки минэнерго США о том, что за прошлую неделю стратегический резерв нефти вырос лишь на 0,6 миллиона баррелей — до 354,994 миллиона баррелей. При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

В конце недели стоимость нефти активно отыгрывала очередной виток эскалации на Ближнем Востоке после воздушных ударов коалиционных сил, возглавляемых США, по позициям хуситов в Йемене.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в активной фазе роста против основных валют. На рынке начиналась игра на ослабление инвалюты к рублю в ожидании резкого увеличения ее продажи. Вначале подразумевалось, что ЦБ РФ компенсирует своими продажами возможные покупки Минфина валюты в рамках бюджетного правила.

Однако нефтегазовые доходы бюджета РФ за декабрь оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза, поэтому Минфин РФ впервые с августа 2023 года перейдет к продажам валюты, направив на эти цели по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля 69,1 миллиарда рублей, ежедневный объем продаж составит 4,1 миллиарда рублей. При этом ЦБ РФ в первом полугодии добавляет к операциям Минфина продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей, а в январе — еще 0,8 миллиарда. С 9 по 12 января ЦБ РФ продавал валюты на 0,9 миллиарда рублей.

Таким образом, на рынок придут юани на 16,7 миллиарда рублей, что составляет более 10% дневного объема торгов ими. Это способно еще более укрепить рубль, а курс может сползти к верхней границе долгосрочного целевого коридора 85-87 рублей за доллар.