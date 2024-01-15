В пятницу, 12 января, рубль завершил торги с небольшим укреплением на фоне ряда позитивных факторов. Во-первых, после новогодних каникул возобновился приток валютной выручки от экспортеров. Во-вторых, национальной валюте оказал поддержку рост цен на нефть. В-третьих, Минфин России приступил к продажам валюты в рамках бюджетного правила после перерыва с августа 2022 года.

Курс доллара снизился на 0,2% до 88,41 рубля, евро подешевел на 0,06% до 97,10 рубля, юань — на 0,79% до 12,22 рубля.

Минфин намерен продать 69,1 млрд долларов с 15 января по 6 февраля или по 4,1 млрд долларов ежедневно. Эти продажи будут зеркалироваться Банком России, который с 15 января нарастит объемы продаж до 16,7 млрд долларов в день. Это должно оказать дополнительную поддержку рублю. Кроме того, перед пиком налоговых платежей 29 января экспортеры будут наращивать продажу валютной выручки.

Росту котировок нефти способствовало обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Цена марки Brent в пятницу достигала 80,72 доллара за баррель после ракетных ударов коалиционных сил по целям хуситов в Йемене. Это вынудило многие танкеры перенаправить маршруты в обход Суэцкого канала.

В понедельник хуситы выпустили ракету по американскому кораблю в Красном море. Хотя ракета была перехвачена, трейдеры обеспокоены ситуацией в регионе и возможным ответом Ирана, что грозит срывом поставок через Ормузский пролив.

Кроме того, спрос на нефть со стороны Китая в прошлом году установил рекорд, несмотря на замедление экономики. А в США сократилось количество буровых установок. Таким образом, геополитические риски в сочетании со спросом поддерживают цены на нефть. Это положительно сказывается и на рубле.

15 января Brent торгуется по 78,53 доллара на фоне укрепления доллара. Внешний фон толкает цены вниз, но недельная свеча указывает на снижение цен как минимум до 76,70 доллара. Технический фактор может сработать в случае восстановления индекса доллара. В противном случае ждем умеренного восстановления доллара до 79,50 руб. на внешнем фоне. А продажи валюты в рамках бюджетного правила будут оказывать поддержку рублю независимо от конъюнктуры на нефтяном рынке. Продажи валюты уменьшились, поэтому после четырехдневного укрепления рубля стоит ожидать коррекции. Поддержка доллара находится на отметке 87,65 руб. Скорее всего, от него начнется восходящая коррекция по доллару.