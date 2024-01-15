Ситуация обострилась: рынок нефти ждет ответа хуситов
Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю ростом. В отраслевом разрезе в пятницу динамику лучше рынка показал финансовый сектор на фоне опережающего роста котировок акций ЭсЭфАй. Компания стала напрямую владеть квазиказначейским пакетом акций в размере 57% капитала. Мы полагаем, что двухдневная эйфория в бумагах ЭсЭфАй связана с ожиданиями, что менеджмент все-таки решит погасить большую часть пакета, в результате чего может быть сокращен уставной капитал компании, что предоставит сильный импульс для роста котировок. В ожидании ВОСА по вопросу редомициляции, которое состоится сегодня, спросом пользовались бумаги TCS Group. Положительное решение совета директоров повысит инвестиционную привлекательность бумаг группы.
Внешний фон благоволит позитивному открытию российского рынка акций: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,02%, китайский индекс Shanghai Сomposite — на 0,36%. Торги в США сегодня не проводятся по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.
На прошлой неделе рубль показал существенный рост по отношению к корзине валют, укрепившись более чем на 2,5%. С 15 января Минфин возобновит продажи валюты и золота объемами по 4,1 млрд руб. в день, а Банк России увеличит продажи валюты до 16,7 млрд руб. в день по сравнению с 0,9 млрд руб. в день в период с 9 по 12 января. Эти факторы могут способствовать дальнейшему укреплению рубля.
Котировки Brent пытаются закрепиться выше $78 за баррель на фоне обострения геополитической ситуации после ударов США и Великобритании по Йемену. Танкерные компании всего мира пересматривают свои маршруты в обход Красного моря. Сокращение поставок "черного золота" через Красное море может стать еще более значительным из-за риска того, что хуситы предпримут ответные меры после атак на их базы в Йемене.
Дальнейшая эскалация в регионе может поддержать нефтяные котировки, тем не менее внимание участников рынка на неделе будет также приковано к ежемесячным отчетам по рынку нефти от ОПЕК и МЭА, которые будут опубликованы 17 и 18 января соответственно.
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