Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, снижающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней пятничного закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 78,4 доллара за баррель. Отметим, что кроме геополитического фактора, на предстоящей неделе внимание инвесторов на мировых рынках будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне и розничным продажам в США. Также участники торгов будут внимательно следить за набирающим обороты сезоном отчетностей компаний в США — публикуемые компаниями цифры могут оказывать влияние как на динамику отдельных акций, так и в целом на движения секторов и рынков. Отметим, что в понедельник на мировых рынках ожидаем пониженной активности инвесторов в связи с выходным в США.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 185 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских бумагах. Несмотря на то, что нефть марки Brent пока так и не может закрепиться выше 80 долларов за баррель, текущие уровни рынка энергоносителей и ожидание дальнейшего роста цен на нефть могут оказать поддержку нашим акциям. В результате, в ходе торгов индекс Мосбиржи может попытаться сделать еще один шаг в сторону отметки 3 200 пунктов. При этом сдерживающим фактором для роста рублевых цен российских акций продолжит выступать укрепление национальной валюты.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль растет по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро теряют порядка 0,5%, отступив до 88 и 96,6 рубля соответственно, юань снижается на 0,2%, торгуясь в районе 12,2 рубля. В ходе сессии национальная валюта может попытаться развить утренний успех и тренд прошлой недели, на фоне повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и сезонно сниженного спроса со стороны импортеров. В этом случае пара доллар/рубль продолжит снижение и в ближайшие сессии может отступить в нижнюю половину диапазона 85 — 90 рублей.