В понедельник рубль продолжил укрепление по отношению к основным валютам на фоне возобновления Центробанком продажи валюты в рамках бюджетного правила и продажи экспортерами. Курс доллара опустился до 87,60 рубля, евро — до 96 рублей, юаня — до 12,13 рубля. Хотя объемы продаж ЦБР невелики, это оказывает поддержку спросу на рубль.

В то же время цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику. Цена на Brent снижалась до $76,88 за баррель на опасениях замедления мировой экономики, снижения спроса и укрепления доллара. Однако затем последовало некоторое восстановление до $78,28 на фоне рисков нарушения поставок через Красное море. Морские суда вынуждены менять маршруты после предупреждений о повышенной опасности в этом районе. Это ведёт к росту логистических издержек и замедлению транспортировки нефти.

Во вторник торги Brent проходят около $78,30 за баррель. Длительное время наблюдается боковая динамика в диапазоне $76-79. Периодические попытки роста цен сменяются коррекцией из-за укрепления доллара.

Что касается рубля, его дальнейшее укрепление может замедлиться после пяти дней ралли. После открытия Мосбиржи пара доллар/рубль выросла до 87,83 руб. Ожидаю коррекции по доллару, учитывая, что положительные факторы уже отражены в цене. Ослабление доллара также создаёт риски для российской валюты.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,01%, до 3184,88 п., тогда как индекс РТС вырос на 0,81%, до 1145,27 п. Рост индекса Мосбиржи сдерживается укреплением рубля. В целом фондовый рынок смотрится хорошо. Ему удалось пережить пятидневное укрепление рубля. Сегодня рубль торгуется в минусе, поэтому у индекса будет возможность вернуться к уровню 3200 п.