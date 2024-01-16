Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь чуть выше 78 долларов за баррель. Из макроэкономической статистики, способной сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии. Также стоит отметить и выход отчетностей компаний в США, которые могут повлиять на динамику как отдельных секторов, так и рынков в целом. При этом, учитывая возвращение заокеанских игроков на рынок после выходного на биржах в США в понедельник, ожидаем роста объемов торгов и волатильности на мировых рынках.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, отступив до 3 177 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения давления на российский рынок. Некоторое ухудшение ситуации в ценах на нефть и возможное продолжение укрепление национальной валюты могут поспособствовать продолжению коррекции в рублевом сегменте рынка акций. Так, в сложившихся обстоятельствах индекс Мосбрижи в рамках сегодняшней сессии может отступить в район 3 150 — 3 160 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 87,7 и 12,13 рубля соответственно, евро, напротив, теряет 0,2% отступив до 95,8 рубля. В ходе сессии, учитывая повышенное предложение иностранной валюты на рынке и сезонное снижение спроса на нее со стороны импортеров, ожидаем попыток дальнейшего укрепления рубля. В результате, в ходе сессии пара доллар/рубль может продолжить нисходящее движение и перейти в нижнюю половину диапазона 85 — 90 рублей.