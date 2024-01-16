Рост на российском рынке в понедельник приостановился: индекс Мосбиржи снизился на символические 0,01%, до 3 184,88 п., не сумев преодолеть сопротивление у 3200 пунктов. В случае если сопротивление устоит, мы может увидеть откат к нижней границе боковика, сформированного с августа прошлого года, к 3000 пунктам. Если индекс найдет силы преодолеть сопротивление у "круглого" значения 3200, рынку может быть открыта дорога к максимумам прошлого года, к 3290 пунктам.

Между тем индекс РТС повысился на 0,8%, до 1 145,27 п., на фоне дальнейшего укрепления рубля. Курс рубля по отношению к основным валютам достиг максимумов с ноября прошлого года. Укреплению национальной валюты способствует увеличение продаж валюты со стороны Банка России и Минфина в январе. Полагаем, что рубль имеет шансы на продолжение укрепления на фоне продаж валюты, не исключаем снижение пары USD/RUB к 85 руб.

Вчера отчиталась НоваБев за 2023 год. Группа увеличила общие отгрузки до 17 млн декалитров, на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом продажи собственной продукции сократились на 4%, до 13,3 млн декалитров, а импортных марок выросли на 23%. В то же время, количество розничных магазинов собственной торговой сети ВинЛаб, одного из ключевых факторов роста выручки НоваБев, увеличилось почти на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Публикация результатов компании за прошедший год ожидаются в марте. Несмотря на то, что акции НоваБев оставались одними из самых интересных дивидендных бумаг в потребительском секторе за прошедшие пару лет, финальная дивидендная доходность за прошедший год по ним может оказаться весьма скромной, учитывая произведенные промежуточные выплаты.

Казахстанская AQNIET CAPITAL стала владельцем 26,2% акций перевозчика Globaltrans, выкупив доли трех основателей железнодорожного оператора. После завершения сделок по приобретению акций, доля нового акционера превысит 30%. В то же время, бенефициарный владелец AQNIET подтвердил приверженность редомициляции перевозчика с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, что может позволить компании вернуться к обсуждению дивидендов.

Акционеры TCS Group накануне одобрили редомициляцию с Кипра в российский САР, что тоже положительно с точки зрения перспектив выплаты дивидендов. Полагаем, что новости по редомициляции прочих квази-российских компаний продолжат будут играть ключевую роль в текущем году в ценообразовании акций таких компаний.