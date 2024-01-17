МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок отступил от достигнутых ранее максимумов. В отраслевом разрезе динамику лучше рынка показал индекс строительных компаний. Группа Эталон опубликовала рекордно высокие операционные результаты за 2023 год благодаря успешной региональной экспансии: продажи недвижимости в годовом выражении увеличились на 87% до 547,2 тыс. кв. м (в денежном выражении на 80%, до 105,6 млрд руб.). Несмотря на ухудшение условий на рынке недвижимости в 2024 году, драйвером для роста акций застройщика выступает потенциальное возобновление дивидендных выплат после редомициляции.

Присутствие Банка России и Минфина на валютном рынке способствует дальнейшему укреплению национальной валюты. Технически пара USD/RUB торгуется вблизи нижней границы бокового диапазона, и укрепление ниже отметки 87,5 руб. за доллар США откроет для национальной валюты возможность выйти на уровень 84 рубля за доллар.

Цены на нефть марки Brent остаются ниже $80 за баррель, игнорируя нарушение глобальных цепочек поставок на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет, если прогнозы в отношении глобального спроса останутся слабыми, то нефтяные котировки останутся под давлением.

С утра внешний фон негативный: в азиатском регионе положительную динамику показывает только японский индекс Nikkei 225, который растет на 0,21%, в то время как китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,82% после выхода данных по ВВП Китая за IV квартал, которые оказались хуже рыночных ожиданий. Фьючерс на S&P 500 тоже снижается. Ухудшение настроений на внешних торговых площадках может способствовать негативному открытию торгов на российском рынке.

Психологически важной отметкой по индексу Мосбиржи остается уровень 3200 пунктов, закрепиться выше которого индикатору могут помешать крепкий рубль и дешевеющая нефть.