МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Во вторник, 16 января, рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику к основным валютам. Курс доллара вырос к рублю на 0,29%, до 87,85 рубля. В то же время евро и юань немного подешевели к российской валюте на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке.

В течение дня курс доллара колебался около 87,75 рубля, однако в ходе американской сессии поднимался до отметки 92,87 рубля, после чего быстро вернулся обратно. Подобные резкие ценовые всплески часто происходят по техническим причинам, когда кто-то из участников рынка случайно отправляет неверный или слишком крупный заказ. Это запускает цепочку срабатывания стоп-заказов, а затем ситуация быстро нормализуется. Не исключаю, что подобную ситуацию могли вызвать торговые роботы.

Сейчас рубль остается довольно стабильным благодаря сокращению спроса на валюты со стороны импортеров и населения, продажам экспортной выручки и валютным интервенциям ЦБ РФ. Однако динамика цен на нефть и укрепление доллара оказывают понижательное давление.

По итогам вторника Brent подешевела на 0,72%, до $77,72 за баррель. Давление оказало укрепление доллара после заявлений представителей ФРС США о намерении сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Усиление доллара может снизить спрос на нефть со стороны стран, использующих другие валюты. Сдерживающим фактором для более существенного снижения выступает ситуация в Красном море. В ответ на угрозы США нанесли еще один авиаудар по военным объектам хуситов в Йемене.

На утренних торгах 17 января Brent торгуется на отметке $77,74 за баррель. Вероятно, ситуация существенно не изменится, ожидается торговля в диапазоне $77-80,5 в ходе европейской и американской сессий. На открытии Мосбиржи курс доллара вырос до 88,06 рубля. Это откат после пятидневного укрепления рубля. Вероятно дальнейшее движение до 88,50 рубля. Цена оттолкнулась от поддержки на уровне 87,65 рубля. Если рост продолжится, то продавцы могут занять выжидательную позицию, учитывая вчерашний скачок до 93 рублей. При углубленной коррекции американская валюта может дойти до 90 рублей.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 3179,54 пункта, индекс РТС — на 0,34%, до 1141,33 пункта. Индекс Мосбиржи ушел в техническую коррекцию. В качестве поддержки выступает область 3150 пунктов. Опираясь на технический анализ, на фондовом рынке пока не наблюдается перелома. Если значение индекса сегодня останется выше 3150 пунктов, то покупатели еще раз попытаются пройти 3200 пунктов. В противном случае нисходящая коррекции усилится до 3115 пунктов.