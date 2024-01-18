МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. С конца прошлой недели индекс Мосбиржи консолидируется вблизи сопротивления в области 3200 пунктов. Прорыв этого сопротивления откроет путь к росту индекса в направлении 3290 пунктов, локального максимума прошлого года. И, наоборот, в случае отката, индекс может опуститься к 3000 пунктам.

В пользу повышения индекса выступает удорожание нефти на фоне опубликованного в среду ежемесячного отчета ОПЕК. В отчете прогнозируется увеличение мирового спроса на нефть в 2024-2025 годах и дефицит предложения на мировом рынке нефти до 2025 года.

Между тем опубликованные накануне данные Американского института нефти показали неожиданное увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе. Сегодня Управление по энергетической безопасности опубликует свои данные по запасам нефтепродуктов в США. Если тенденция на увеличение запасов получит подтверждение, это усилит опасения относительно слабого спроса на нефть в крупнейшей экономике мира.

Что касается российского фондового рынка, то повышению индексов может также способствовать дальнейший рост котировок акций Сбербанка, которые занимают существенный вес в индексах. Банк вчера сообщил о рекордной прибыли в 2023 году в размере 1,5 трлн рублей. Дивиденды за год, по нашей оценке, могут составить 33 рубля на акцию обоих типов, выплату можно ожидать ближе к концу первого полугодия. Мы придерживаемся умеренно-позитивного взгляда на перспективы Сбербанка в 2024 году, несмотря на ожидаемое сокращение чистой прибыли сектора из-за ужесточения денежно-кредитной политики и ужесточения макропруденциальных норм. Ожидаем небольшого роста чистой прибыли Сбербанка в текущем году за счет наращивания кредитного портфеля и сохранения относительно высокого значения чистой процентной маржи.

"Новатэк" представил вчера свою отчетность. Добыча углеводородов компании в 2023 году увеличилась до 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем реализации природного газа вырос на 2,7%, до 78,63 млрд куб. м. Увеличению реализации в дальнейшем послужит начало отгрузок с "Арктик СПГ 2", что может произойти уже в январе, о чем в понедельник писал Reuters. Это может поддержать котировки компании.