По итогам торгов 17 января рублёвые пары выросли — доллар/рубль на 1,25%, до 88,95 руб., евро/рубль на 1,16%, до 96,75 руб. Ослабление рубля произошло на фоне фиксации прибыли инвесторами после 5-дневного укрепления на 3,86%.

В декабре 2023 года на ослабление рубля повлияли: покупка валюты для выкупа активов у недружественных иностранных собственников, рекордный спрос населения на валюту к новому году в 179 млрд рублей, а также снижение цен на нефть, которая уменьшила валютную выручку. Но благодаря продажам валюты экспортерами, рубль по итогам декабря ослаб лишь на 1,5% к доллару. Об этом сообщил Банк России в своём последнем обзоре рисков финансовых рынков.

Цены на нефть марки Brent 17 января выросли на 0,37%, до $78,01 за баррель. Сначала цена опускалась до $76,48 на фоне укрепления доллара США. Однако затем вышли позитивный прогноз ОПЕК по спросу в 2024 и 2025 гг. (рост на 2,25 млн и 1,85 млн баррелей в сутки соответственно), заявление хуситов об атаке танкера в Аденском заливе, ослабление доллара — и цены пошли вверх.

18 января Brent торгуется на отметке $78,14 за баррель. Техническая картина для покупателей заметно улучшилась. Есть шансы достичь $79,30, а затем и $80,60 на фоне слабости доллара и геополитических рисков. Вышедший вечером отчет Американского института нефти показал неожиданный рост запасов в США на 0,5 млн баррелей при ожидании снижения на 2,4 млн. Вечером выйдет официальный отчет Минэнерго США.

На Мосбирже рубль продолжил ослабляться — доллар поднялся до 89,65 руб. Восходящая коррекция по доллару усиливается. Равновесный уровень для рубля находится на отметке 90 руб. Также нужно учитывать, что пара находится в широком коридоре с начала декабря 2023 года. Если торговый день закроется выше 89,50 руб., то в моменте стоит ожидать роста до 91,50 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 3185,23 п., тогда как индекс РТС упал на 1,01%, до 1129,77 п. У покупателей пока получается удерживать индекс в восходящем тренде с минимума 2959,29. Учитывая, что рубль перешёл в коррекционную фазу, то вполне вероятно ожидать продолжения роста индекса Мосбиржи. Пока значение находится выше 3155 п., стоит ожидать роста до 3220 п.