Боковик на рынке акций скоро завершится
Индекс Мосбиржи накануне закрылся с символическим приростом в 0,2% у 3185 п. Консолидация после микроралли — привычное дело. На днях индекс достал до искомых 3200 п., где планировалось замедление и технический откат с поддержкой в области 3150 п. Так все и вышло. Тренд вверх, кажется, сформирован, и по нашим оценкам, выход из боковика будет за границу 3200 п. В среднесрочной перспективе это сулит ход уже на верхнюю границу долгоиграющего полугодового диапазона 3000-3300 п.
В качестве факторов силы рынка значатся: высокие дивидендные ожидания у сталеваров и реинвестирование уже выплаченных дивидендов в нефтянке и потребсекторе. Интересным выглядит и финансовый сектор — прибыль у банков рекордная, а значит, и дивиденды будут существенные, например, для Сбера это 33 руб. на акцию. К концу года индекс МосБиржи видится уже выше 3650 п.
При этом на внешнем контуре идет коррекция, и индексы США, Европы, Азии падают. Но российский рынок, по сути, автономен с начала 2022 г., и динамика глобальных фондовых поводырей нам уже не указ.
На валютном рынке рубль вчера потерял процент, и сегодня доллар взлетел в область 89-90. Скорее всего, это лишь технический отскок после шестимесячных минимумов валют, что уже были во вторник. На стороне рубля — жесткость ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров, и нацвалюта вскоре может вновь пойти на свои локальные максимумы с лета прошлого года. То есть доллар опять к 87, евро под 95, а юань на 12.
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