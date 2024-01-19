В прошлом году темпы инфляции в России оказались заметно выше прогнозов, что было обусловлено рядом объективных причин. Во-первых, в стране на фоне низкой безработицы выросли заработные платы и в целом доходы населения, что усилило эффект отложенного спроса. Во-вторых, произошло сильное ослабление рубля, обусловленное как ростом импорта, так и снижением цен на нефть, но в гораздо большей степени — снятием ограничений на движение капитала.

Рост инфляции вынудил ЦБ РФ ужесточить денежно-кредитную политику, ключевая ставка в прошлом году выросла с 7,5% до 16%. Как заявляли представители регулятора, основным фактором инфляции является высокий потребительский спрос, с которым отечественная экономика просто не справляется, поэтому ставка будет оставаться высокой еще какое-то время. При этом резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ было направлено в первую очередь на охлаждение потребительского спроса и стимулирование сбережений. Но действие этого механизма растянуто во времени и не могло привести к быстрому эффекту.

Быстрый эффект могло бы дать укрепление рубля, но из-за введенных санкций влияние ЦБ РФ на валютные курсы очень ограниченно. Поскольку российский рынок закрыт для иностранных инвесторов, повышение ставки не провоцирует притока капитала, вызывающего укрепление российской валюты. А значит, не происходит снижения цены на импорт.

Благодаря введению контроля за валютной выручкой экспортеров властям в конце года удалось стабилизировать рынок. Кроме того, наконец, начала ощущаться работа мер по «охлаждению потребительского спроса». Если в ноябре 2023 года, по оценке Росстата, среднесуточный прирост цен составлял 0,037%, то в декабре этот показатель снизился до 0,023%. При этом инфляция за последний месяц прошлого года снизилась до 0,73% (в ноябре — 1,11%).

Тем не менее, судя по риторике регулятора, до победы над инфляцией пока далеко, и именно она остается пока главным риском для российской экономики и в наступившем 2024 году. Если ЦБ РФ не удастся ее снизить, это может крайне негативно сказаться и на настроениях рынка, ожидающего начала цикла снижения ключевой ставки в обозримом будущем, и на промышленном производстве, особенно в гражданском секторе, где высокие ставки оказывают повышенное давление.

Противодействовать инфляции можно двумя путями: сохранением жесткой монетарной политики, направленной на стимулирование сбережений, и мерами, направленными на укрепление рубля, чтобы обеспечить более дешевый импорт. При самом благоприятном сценарии замедление инфляции окажется довольно интенсивным, чтобы уложиться до конца года в 4,5%, — это позволит снизить ставку до 10-12%, что позитивно для гражданских отраслей промышленности. А это, в свою очередь, позволит снизить издержки компаний и направить средства на развитие импортозамещения, модернизацию производственных мощностей. Такой сценарий предполагает снижение инфляционного давления в будущем.

Помимо импорта не менее существенным фактором, который может способствовать разгону инфляции, является рост бюджетных расходов. В частности, на этот год запланировано рекордное увеличение трат на оборону и безопасность (до 39% расходов бюджета), а чем больше объем производства оборонной продукции, тем меньше остается ресурсов для производства потребительских товаров и, значит, выше вероятность роста цен. Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики почти не оказывает влияния на производство продукции оборонного назначения.

А с учетом проблем в трансмиссионном механизме проинфляционные эффекты повышения ключевой ставки могут оказаться сильнее деинфляционных. В результате инфляция вместо желаемого замедления начнет ускоряться, провоцируя еще более жесткую политику ЦБ РФ. Если еще и Минфин не сможет провести фискальное сжатие, инфляция может начать выходить из-под контроля ЦБ РФ. В этом случае регулятору придется держать ставку высокой, может быть, даже поднять ее чуть ли не до 18%.

Так что обязательным условием сдерживания и снижения инфляции сейчас является стабильный рубль. Причем это работает как через стабилизацию цен на импорт, так и с помощью сдерживания цен на экспортируемые потребительские товары на внутреннем рынке.

Пока рынок не рассматривает пессимистичный сценарий по инфляции. Велика вероятность, что правительство продолжит сохранять контроль за движением капитала и не будет прибегать к ослаблению рубля для увеличения доходов бюджета. Благодаря этому ЦБ РФ может добиться замедления инфляции во второй половине года до 6%, что позволит приступить к снижению ключевой ставки, доведя ее до 12% к концу года.