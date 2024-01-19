МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. После завершения новогодних праздников мы наблюдаем активный спрос на российскую валюту. По итогам первой половины января курс доллара к рублю уже упал на 3-3,5%, европейская валюта по отношению к рублю снизилась на 3,6%, а юань — на 4,3%.

Поддерживающими факторами для национальной валюты продолжает оставаться обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Эти продажи усиливают укрепление рубля, особенно учитывая слабый интерес импортеров в начале года.

Что касается доллара, то базовая инфляция (CPI) в декабре внезапно увеличилась с 3,1% до 3,4% в годовом выражении, что вызвало ожидание удержания высоких ставок ФРС США.

Мировые нефтяные котировки остаются на уровнях, приемлемых для российской экономики (порядка 65 долларов за баррель Urals) и стремятся уже в январе к отметке в 78 долларов. Рост возможен на фоне ситуации в Красном море, которая может разрешиться нескоро. Эти события могут оказать влияние на цены на нефть, нивелируя увеличение предложения черного золота на мировом рынке. На данный момент соотношение спроса и предложения нефти на рынке устраивает экспортеров, так как страны, входящие в ОПЕК плюс, не стали значительно сокращать добычу в декабре.

Рост мировых цен на нефть, а также политика Банка России могут поспособствовать дальнейшему укреплению рубля.

Прогнозы:

Доллар укрепляется, фиксируясь ниже отметки в 90 рублей, при этом находится в торговом диапазоне с поддержкой в 85,5-90 рублей за доллар.

Евро поддерживает уровень в 95,50 рублей и удерживает коридор с верхней границей в 100 рублей за евро. Евро по отношению к доллару завершило активный рост на уровне 1,11, и движется в сторону коррекции на уровне поддержки диапазона 1,07-1,08.