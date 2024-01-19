МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В четверг, 18 января, динамика рублевых пар была разнонаправленной. Это объясняется противоречивыми факторами — с одной стороны, вырос индекс доллара, а с другой — повысились цены на нефть. По итогам торгов курс доллара к рублю вырос на 0,11%, до 89,05 рубля, юань укрепился на 0,4%, до 12,26 рубля. В то же время стоимость евро снизилась на 0,13% и составила 96,62 рубля.

В первой половине дня рубль укреплялся относительно основных валют. Однако во второй половине дня он стал слабеть к доллару и юаню, закрывшись при этом ростом к евро. Подобная динамика наблюдалась на фоне падения курса единой европейской валюты на мировом валютном рынке.

Основными факторами поддержки рубля продолжают оставаться продажа валютной выручки российскими экспортерами и регулярные валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Кроме того, 29 января ожидается пик уплаты крупных налоговых платежей, поэтому в ближайшие дни следует ожидать увеличения объемов продажи валюты. При этом вплоть до 6 февраля ЦБ РФ будет ежедневно продавать юани и золото на общую сумму 16,5 млрд рублей.

18 января стоимость нефти марки Brent выросла на 1,17%, до $78,92 за баррель. Рост поддержали геополитические риски на Ближнем Востоке, несмотря на публикацию позитивных данных по запасам нефти в США и укрепление доллара. Согласно данным Минэнерго США, запасы упали на 2,5 млн баррелей при прогнозе в 0,3 млн баррелей.

Основным драйвером роста цен на нефть выступила эскалация напряженности на Ближнем Востоке. США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения на суда в Красном море. Пакистан ответил ударами по Ирану после обстрела своей территории. Лидер хуситов заявил о прямом противостоянии с США и Великобританией. Атаки хуситов серьезно снизили объем грузоперевозок через Суэцкий канал, через который проходит около 15% мирового грузооборота.

19 января на азиатских торгах баррель Brent торгуется на отметке $78,85. Рост цен сдерживается укреплением доллара. В то же время техническая картина указывает на продолжение ралли до $80,5 за баррель. В случае пробоя этого уровня возможно дальнейшее укрепление нефти до $84.

На открытии торгов на Мосбирже рублевые пары показывали рост. Учитывая имеющиеся факторы поддержки, в ближайшее время курс рубля, скорее всего, продолжит удерживаться ниже отметки 90 рублей за доллар. Однако в случае пробоя уровня 90,5 рубля и закрепления выше него возможно дальнейшее ослабление российской валюты до 91,8 рубля на фоне разворота "бычьей" модели и технической коррекции.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,20%, до 3178,85 пункта, индекс РТС — до 1124,98 пункта. Индекс Мосбиржи не стал тестировать 3200 пунктов. Давление могли оказать падение цен на нефть и укрепление рубля в первой половине дня. Хотя во второй половине дня внешние факторы были на стороне покупателей, индекс Мосбиржи закрылся в минусе. Если с открытия основной сессии значение индекса не вернутся быстро к 3193 пунктам, то тогда жду усиления нисходящей коррекции до 3170 пунктов с последующим падением до 3155 пунктов.