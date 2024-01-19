Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться вблизи 3200 п. Рынку не хватает импульса как для продолжения роста, так и для снижения, и мы не ожидаем высокой волатильности на торгах в пятницу. Инвесторы выбирают селективный подход: вчера в лидерах роста оказались акции Газпрома на новости, что компания планирует ввести два СПГ-завода в Коми в 2025 году. Позитив вокруг компании также связан с разговорами о турецком хабе и снижением запасов газа в Европе ниже 78% на фоне похолодания в регионе. Разворот растущего тренда в акциях Северстали случился после того, как суд поддержал решение и штраф ФАС в размере 8,7 млрд руб. в отношении компании по "делу металлургов". Северсталь не согласна с решением суда и намерена оспаривать его в вышестоящей инстанции. Хотя сумма незначительна для металлурга и составляет всего 0,7% от капитализации, это может сократить дивидендную базу и снизить интерес инвесторов к акциям компании.

С утра внешний фон умеренно позитивный: азиатские индексы в основном показывают положительную динамику, за исключением китайских индексов. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на символические 0,07%.

Участники торгов продолжают фиксировать прибыль по рублю после его существенного укрепления с начала прошлой недели. Сегодня Банк России представит оценку платежного баланса за декабрь-январь 2023 года, улучшение или ухудшение показателей внешней торговли повлияет на дальнейший курс рубля. В декабре доходы России от экспорта нефти упали до минимума за 6 месяцев из-за падения цен на нефть, по оценкам Bloomberg. Это может негативно отразиться на общем показателе экспорта страны. При этом, вероятно, импорт в декабре вырос в преддверии новогодних праздников. Соответственно, потоки валюты в страну могли сократиться, а отток, наоборот, вырасти, что негативно для рубля. Мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 87,6- 92,6 руб. к доллару США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 180 тыс. б/с, до 102,96 млн б/с. Между тем МЭА прогнозирует рекордный объем предложения "черного золота", на уровне 103,5 млн б/с, за счет роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Канаде. Тем не менее, рынок не обратил внимание на прогноз избыточного предложения в следующем году, а котировки Brent остаются немногим ниже $80 за баррель. Поддержку котировкам оказывает недельное сокращение запасов сырой нефти в США на 2,492 млн баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,313 млн баррелей. Мы полагаем, что нарушение глобальных цепочек поставок на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также возможное сокращение добычи нефти в США и Канаде из-за аномальных холодов в январе могут предоставить нефтяным котировкам импульс к росту.