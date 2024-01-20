МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе продемонстрировала разнонаправленные колебания против основных валют, торгующихся на Московской бирже. При этом доллар оставался ниже психологически значимой отметки в 90 рублей, хотя во вторник и произошел локальный выброс курса, немного не дотянувший до 93 рублей. Однако он, скорее всего, был обусловлен торговой ошибкой.

В итоге, американская валюта провела неделю фактически в коридоре: 87,37-89,65 рубля (без учета вторничного выброса до 92,87 рубля), китайская: 12,10-12,36 рубля, европейская: 95-97,8 рубля (без учета вторничного выброса от 94,7 до 98,54 рубля). Стоит отметить, что нижние границы указанных коридоров соответствуют курсовым минимума с июня прошлого года.

Сохранение воздействия ощутимо увеличенных продаж юаней со стороны ЦБ РФ поддерживало курс рубля. Однако предыдущее сильное укрепление рубля сделало привлекательными для покупки инвалюты, чем и воспользовались некоторые игроки во второй половине недели.

В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара по итогам недели снизился на 21 копейку до 88,2 рубля; юаня — на 1 копейку, до 12,22 рубля; евро — на 91 копейку, до 96,19 рубля.

Рублевая цена барреля нефти марки Brent за неделю подросла в район 6,95 тысячи против 6,93 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИНЕРЦИОННО ДОРОЖАЛ

Рубль начал неделю инерционным повышением против основных валют на Мосбирже. Продажи с понедельника Центробанком валюты на 16,7 миллиарда рублей стали подтверждаться первыми отчетами регулятора, которые приходят на третий день после сделки: расчет по ней ведется на второй рабочий день (операции "расчетами завтра"), а ЦБ отчитывается на следующий день после расчета.

При этом участники торгов обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что крупнейшие экспортеры РФ продали в декабре прошлого года валюты на 14,8 миллиарда долларов против 13,9 миллиарда в ноябре. Таким образом, продажи валюты стабильно росли с прошлого лета, что поддерживало рубль.

При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило, что Россия в декабре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов — от уровня ноября — на 500 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей в сутки — максимума за девять месяцев. При этом выручка от этого упала до шестимесячного минимума в 14,4 миллиарда долларов. Агентство Argus в декабре оценило стоимость российской нефти марки Urals в 59,63 доллара за баррель в порту Приморска и 59,65 доллара в Новороссийске.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение рабочей недели рубль провел в противоречивом движении против основных валют. Сказалась, видимо, ошибка брокера или его алгоритма. В частности, евро в 17.06 мск вторника в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к уровню ниже 96 рублей, аналогичные по силе колебания демонстрировали курсы доллара и юаня против рубля. Объемы торгов за минуту подскочили в 100-150 раз против обычного.

Резко возникший дефицит валюты отразился и на рынке своп, где ставки по доллару в моменте подскакивали до 100% годовых. Возможно, что произошла ошибка брокера или его алгоритма, спровоцировавшая принудительное закрытие позиций игроками, что подхлестнуло курсовое движение.

Импульс был повышательным для инвалют, однако продлился он недолго. Тем не менее, уверенный рост рубля последних дней остановился немного ниже отметки 87,5 рубля за доллар. Последовала курсовая консолидация.

В целом же, после передышки рубль может попробовать повторить поход на этот уровень, а падение курса доллара ниже 87,5 рубля поведет его в диапазон 85-87 рублей за единицу американской валюты.