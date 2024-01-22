В пятницу, 19 января, на валютном рынке наблюдалось укрепление российской национальной валюты. Так, курс доллара снизился на 0,95% и составил 88,22 рубля за единицу американской валюты. Курс евро также снизился на 0,45%, опустившись до отметки 96,19 рубля за евро. Китайский же юань подешевел на 0,4%, что привело пару юань/рубль к значению 12,21 рубля за юань.

Стоит отметить, что на протяжении последних дней рубль демонстрирует стабильность, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, это обязательная продажа части экспортной выручки российскими компаниями. Во-вторых, ежедневное проведение валютных интервенций Центробанком РФ в рамках бюджетного правила. В частности, с 15 по 31 января ЦБ увеличил объёмы продажи валюты в рамках интервенций до 16,7 млрд рублей в день. И в-третьих, приближающаяся дата уплаты месячных и квартальных налоговых платежей 29 января, в преддверии которой компании наращивают спрос на рубли.

Что касается ситуации на нефтяном рынке, то 19 января стоимость барреля Brent снизилась на 0,34%, до $78,65 за баррель. В последние дни цена стабилизировалась в районе отметки $78 за баррель. Поддержку ценам оказывает ослабление доллара США, а также новости об атаках хуситов на коммерческие суда у побережья Йемена, которые создают риски нарушения поставок нефти. В то же время растут опасения относительно возможного замедления глобальной экономики и снижения спроса на нефть, что оказывает понижательное давление на цены.

На утренних торгах в понедельник, 22 января, стоимость барреля Brent составила $78,24. Цена по-прежнему консолидируется в привычном диапазоне последних трёх недель из-за противоречивости факторов, что предполагает соблюдение осторожности при открытии новых позиций. При этом инвесторов продолжают беспокоить геополитические риски на Ближнем Востоке, в частности, потенциальное распространение конфликта Израиля и ХАМАС, а также нападение на российский экспортный терминал нефтепродуктов, которое может сдержать снижение котировок.

Кроме того, экстремально низкие температуры в США ограничили мобильность населения и вызывают опасения замедления спроса со стороны крупнейшего потребителя топлива. Также тормозит восстановление спроса вялая экономическая динамика в Китае как ведущем импортере нефти.

На этой неделе трейдеры ждут итогов заседаний центробанков и новых экономических данных, которые могут внести дополнительную волатильность. Во вторник ожидается решение Банка Японии по ставке, в четверг — итоги заседания ЕЦБ. Кроме того, будут опубликованы индексы деловой активности PMI за январь и отчётность по ВВП США за 4 квартал — эти показатели позволят судить о перспективах спроса на нефть.

На открытии торгов в понедельник рублёвые пары продемонстрировали небольшой рост. Учитывая сохранение тех же ценообразующих факторов (продажи валюты и подготовка к налоговым выплатам), в ближайшие дни резких колебаний курса не прогнозируется. В частности, торговый диапазон доллара составит 87-88 рублей. Однако уже к среде могут усилиться риски ослабления рубля до 90 рублей на фоне технических факторов.

Индекс Мосбиржи 0,39%, до 3166,37 п., индекс РТС — на 0,45%, до 1130,05 п. В пятницу активность покупателей была низкой. Падение индекса ускорилось после пробоя уровня $3173. Сформировалась разворотная модель. С 10 января на часовой графике сформировалась разворотная модель. Ближайшая целевая область 3145 п, после него откроется дорога к 3130 п.