Рубль отыграется: российской валюте обещали рост
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного роста в пятницу, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent начинает неделю со снижения, теряя 0,4% и торгуясь в районе 78,3 доллара за баррель. На предстоящей неделе, кроме геополитического фактора, инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики, среди которой мы выделяем предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал, статистику по заказам на товары длительного пользования и по индексу расходов на личное потребление в Штатах. В четверг пройдет заседание ЕЦБ. Рынки ожидают, что европейский регулятор сохранит ставку без изменений, а основное внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях, сопутствующих данному решению, в котором они будут искать указания на дальнейшие шаги регулятора в рамках денежно-кредитной политики. Плюс к этому, инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в США.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил 0,4%, закончив сессию в районе 3 167 пунктов. Сегодня ожидаем продолжения тенденции прошлой недели, в рамках которой индекс Мосбиржи консолидировался в диапазоне 3 150 — 3 200 пунктов. В отсутствии поводов для направленного движения, на наш взгляд, рынок может продолжить двигаться в данном коридоре. При этом подъем национальной валюты может оказать некоторое давление на рублевый сегмент рынка, что приведет к тестированию индексом Мосбиржи отметки 3 150 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.40 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 88,3, 96,4 и 12,24 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению на фоне роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 25 января. Данный фактор, а также стабильная ситуация в ценах на нефть, могут поддержать национальную валюту и способствовать ее росту. В этом случае пара доллар/рубль в ходе сессии может сделать шаг в район 87,5 рубля.
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