Через Суэцкий канал и Красное море проходит около 10% объемов мировой торговли нефтью, или около 7,2 млн б/с нефти и нефтепродуктов. Нефть и нефтепродукты идут как в северном направлении из Ближневосточных и Азиатских стран в Европу, так и в южном направлении из Средиземного моря в страны Азии. После ввода санкций на российскую нефть и отказа Европы от покупки российского топлива данный маршрут стал важной транспортной артерией для России, по которому проходит более 1,5 млн б/с нефти в страны Азии.

Атаки хуситов на суда в Красном море, начавшиеся в ноябре, изначально повлияли в основном на контейнерные перевозки, однако после эскалации ситуации в начале текущего года многие нефтеналивные танкеры также меняют свой маршрут и вынуждены идти более длинным и, соответственно, дорогостоящим маршрутом в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Рост стоимости транспортировки и страховки определенно подталкивает и цены на нефть.

Что касается перевозчиков российской нефти, пока они, похоже, не меняют свой маршрут. Это, конечно, дает им определенное преимущество перед другими поставщиками, для которых транспортировка становится дороже, однако не стоит забывать и о другой важной противоположной динамике, которая развилась к концу прошлого года. Санкционное давление на российские поставки и усилия по принуждению к соблюдению ценового потолка в $60/бар со стороны США заметно возросло с конца прошлого года. Вот уже более 25 судов, перевозящих российскую нефть, а кроме того ряд компаний, связанных с продажей российской нефти, попали в санкционный список. Это ведет к росту транзакционных издержек для российских производителей и росту скидок, требуемых покупателями. Как результат, с конца прошлого года мы уже увидели рост дисконта на российскую нефть Urals. В данный момент сложно однозначно сказать, увидим ли мы сужение дисконта в ближайшее время.

С сохраняющейся напряженной ситуацией на Ближнем Востоке сохраняется риск скачков цен из-за возможного вовлечения стран производителей и нарушения цепочек поставок. Однако пока рынок не закладывает заметную премию за геополитический риск. Мы придерживается ожиданий цены в диапазоне $80-90/бар на текущий год.