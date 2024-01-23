Российский рынок акций в понедельник завершил торги на подъеме благодаря повышению нефтяных котировок. В отраслевом разрезе в лидерах роста оказались представители индекса строительных компаний. Рынок ожидал, что рост ипотечных ставок и ужесточение макропруденциальных условий выразится в заметное замедление продаж застройщиков уже в IV квартале 2023 года. Тем не менее ЛСР и Эталон опубликовали на прошлой неделе рекордные показатели продаж за 2023 год. Мы полагаем, что сейчас акции девелоперов отыгрывают заложенный ранее негатив в котировки, хотя перспективы для роста бизнеса в 2024 году остаются достаточно неопределенными, учитывая высокую зависимость от ипотеки, которая становится все более недоступной для россиян. Индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в боковом диапазоне в пределах 3007-3280 п.

Во вторник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,27%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,35% на фоне сохраняющейся экономической нестабильности из-за проблем в строительном секторе Китая. Фьючерс на S&P 500 подрастает на символические 0,02% после повышения в понедельник.

На валютном рынке продолжается укрепление рубля к корзине мировых валют. Поддержку рублю оказывают продажи валюты в рамках бюджетного правила, а также подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Мы прогнозируем диапазон в рубле 87-89 руб. к доллару США.

Котировки Brent приблизились к "круглой" отметке в $80 за баррель на опасениях ухудшения ситуации с судоходством в Красном море и в целом на Ближнем Востоке. По оценкам Apollo Academy, траффик через Суэцкий канал сократился на 50% с конца декабря 2023 года. С другой стороны, входящая в ОПЕК Ливия сообщила о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении после приостановки из-за форс-мажорных обстоятельств. Эта новость может оказать сдерживающий эффект на повышение цен на нефть.