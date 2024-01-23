Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в понедельник, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Позитивным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, пытаясь закрепиться в коридоре 80 — 85 долларов за баррель. При этом в ходе сессии, в отсутствии важных макроэкономических событий, инвесторы продолжат акцентировать внимание на геополитическом факторе и событиях в Красном море, что может поддержать цены на нефть, а также на сезоне отчетностей компаний в США, публикуемые компаниями данные могут влиять как на динамику отдельных секторов, так и рынков в целом.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 172 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в наших акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии попытается сделать шаг к верхней границе диапазона 3 150 — 3 200 пунктов. Сдерживающим фактором для рублевого сектора рынка акций может вновь выступить укрепление национальной валюты.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 87,9 и 95,9 рубля соответственно, юань растет на 0,3%, поднявшись до 12,23 рубля. В ходе торгов ожидаем попыток национальной валюты отыграть утренние потери и возобновить тенденцию на укрепление, чему способствует подъем ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль к концу дня может отступить в нижнюю половину диапазона 85 — 90 рублей.