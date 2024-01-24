Самыми важными факторами для долгового рынка в 2024 году по-прежнему будут показатель инфляции и уровень ключевой ставки, а также дефицит бюджета. Минфин частично финансирует его путем привлечения средств через аукционы ОФЗ, где можно ждать интересных доходностей. С учетом того, что пик по инфляции и ставке, видимо, достигнут, минимумы по индексу гособлигаций RGBI уже пройдены.

Что касается корпоративных облигаций, то на сегодняшний день можно выделить несколько отраслей с высокой доходностью: МФО, лизинг, строительный сектор, факторинг. Наиболее доходная сфера — МФО, так как при первичном размещении эмитенты отрасли дают купон 20+, что на данный момент выше рынка. Однако, чтобы обезопасить себя, следует выбирать компании со значительным уровнем собственных средств и долгим (от пяти лет) присутствием на рынке. Перед инвестированием ознакомьтесь с официальной документацией и отчетностью компании. Проверьте, есть ли она в реестре Банка России и входит ли в одну из отраслевых СРО.

5 наиболее интересных бумаг

1. (МФО) компания "МигКредит" торгуются 4 выпуска. Самый доходный МигКредит БО-04, начал размещаться 16 января 2024 года, на 22 января разместили 273 981 бумагу из 300000. Сейчас цена на вторичных торгах выше 101, ставка купона 21% до 10.01.2025, опцион 10.01.2025 года. Выплата купона ежемесячно. Дата погашения 31.12.2026. Только для квалифицированных инвесторов.

2. Микрофинансовая компания "Быстроденьги", торгуется 6 выпусков (один из них в юанях), самый доходный БДеньг-2P4. Дата начала торгов 26.12.2023, объем выпуска 166 644 бумаг. Сейчас цена на вторичных торгах выше 101, купон 22% до 19.12.2024, опцион 19.12.2024. Выплата купона ежемесячно. Дата погашения 08.06.2027 г. Только для квалифицированных инвесторов.

3. Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", торгуются 4 выпуска. Наиболее доходный Лайм займ 04 — размещение было 15.11.2023г, цена на вторичных торгах чуть ниже номинала 99,9-100, снижение цены было на фоне неопределенности политики ДКП и заседания ЦБ в декабре, однако на данный момент цена практически выросла до номинала. Объем выпуска 500 000, купон 20% до 08.11.2024, с 09.11.2024 по 03.11.2025 купон 18%, с 04.11.2025 по 29.10.2026 купон 16%, дата погашения, 30.10.2026. Выплата купона ежемесячно, Только для квалифицированных инвесторов.

4. (Лизинг) СобиЛизинг, торгуются 4 выпуска. Самый доходный СобиЛиз 1р4. Размещение прошло одним днем 19.12.2023, объем выпуска 150 млн рублей. Купон 19% фиксированный на весь срок. Выплата купона ежемесячно. Сейчас цена на вторичных торгах выше 101,3. Дата погашения 03.12.2026.

5. СмартФакт. Торгуются два выпуска. Самый доходный СмартФ1р2. Размещение прошло 19.12.2023. Объем выпуска 200 млн рублей, купон 19% на весь срок. Выплата купона раз в квартал. Цена на вторичных торгах выше 100,5 и выше. Дата погашения 15.12.2026 года.

Чтобы обезопасить свои вложения, следует обращать внимание не только на отрасль, но и на эмитента. Самыми рискованными считаются компании третьего эшелона — с наименьшей капитализацией и минимальными объемами торгов по бумагам. Также стоит быть аккуратнее с облигациями компаний, которые подходят к погашению. Как правило, этот риск самый высокий, ведь на момент выплаты у компании могут возникнуть трудности с финансовым потоком, если они заранее не позаботились об этом вопросе. Такая ситуация может привести к техническому дефолту при погашении, а далее вовсе к дефолту.

Покупая облигации, важно помнить: высокая доходность предполагает высокий риск. Поэтому частный инвестор должен следить за новостями компаний, облигации которых он приобрел. К существенным факторам относятся обновление кредитных рейтингов и публикация финансовой отчетности.

Также, по словам эксперта, стоит учитывать ликвидность облигаций, то есть возможность оперативно их продать. При низкой ликвидности вероятен сценарий, когда продать ценные бумаги придется ниже стоимости покупки.