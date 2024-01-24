Цены на нефть отступили после резкого подъема накануне. Баррель Brent подешевел на 0,29%, до $79,63. Снижение частично носило технический характер на фоне фиксации прибыли после роста до $80,51. Тем не менее геополитические риски на Ближнем Востоке по-прежнему вызывают обеспокоенность инвесторов, сдерживая масштабы коррекции.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за неделю до 19 января уменьшились на 6,674 млн баррелей после увеличения на 0,483 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ожидали сокращения запасов на 3 млн баррелей.

24 января на утренних торгах в Азии Brent торговалась на отметке $79,38 за баррель. По-прежнему сохраняется технический потенциал роста в район $84.

На этой неделе трейдеры ждут публикации важных макроэкономических данных из США, которые могут повлиять на динамику цен на нефть. Кроме того, участники рынка продолжат следить за ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Дакоте, где из-за погодных условий возникли перебои с добычей.

На утренней сессии на Мосбиржи отмечаются разнонаправленные торги: рубль укрепился к доллару, но подешевел к юаню и евро. Согласно ценовой модели, ожидается дальнейшее укрепление доллара до уровня 90 рублей за доллар. Для этого курс доллара должен подняться до отметки 89,50 рубля. Если же рост не продолжится, возможно возвращение пары к 87,60 рубля. Экспортеры будут стремиться удержать рубль от ослабления.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,11%, до 3175,74 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,60%, до 1130,09 п. Слабость рубля позволила индексу IMOEX остаться на уровне 3175 п. Если по рублю начнет формироваться разворотная модель на его ослабление, то тогда по индексу не сработает разворотная модель на падение. Следим за динамикой рубля и нефти. Если цена на Brent прорвется к 84, рубль может укрепиться. В этом случае IMOEX сохранит боковое движение.