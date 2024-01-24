Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня прибавляют в пределах 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, скорректировавшись во вторник, утром подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 79,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок и росте ожиданий перехода ФРС и ЕЦБ к циклу смягчения денежно-кредитной политики. Также отметим публикацию статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Плюс к этому инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в Штатах.

По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 176 пунктов. Мы ожидаем сохранения тенденции к консолидации на российском рынке. В отсутствии существенных поводов для направленного движения индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 3 150 — 3 200 пунктов. Наш рынок вторую неделю находится в данном коридоре и пробой одной из его границ может указать направление дальнейшего среднесрочного движения индекса Мосбиржи.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар снижается на 0,4%, отступив до 88,4 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 96 и 12,29 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 80 долларов за баррель, ожидаем попыток национальной валюты продолжить восходящую динамику на фоне повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе торгов может попытаться уйти в нижнюю половину диапазона 85 — 90 рублей.