Накануне было волатильно, и индекс Мосбиржи с пика дня выше 3180 п. падал к важной поддержке 3150 п., но атака фондовых медведей пока отбита. Закрытие состоялось на 3160 п. с потерей 0,5%.

По сути, нудный боковик в границах 3200-3150 п. продолжается вот уже 9 сессий подряд, и выход из консолидации зреет, причем активный и высокий. По-прежнему остаемся при своем — больше факторов за вверх, но и риски контролируем — если поддержка 3150 п. не устоит, то время до восстановления рынка к своим справедливым значениям удлинится. План на конец 2024 г. на 3650 п. по шкале индекса Мосбиржи актуален, и это еще не включая дивиденды корпораций.

Сильнее рынка выглядели акции электроэнергетики, но там низкая ликвидность и много спекуляций. Лидером дня оказались акции Башнефти, и "префам" остается менее 3% до исторических максимумов 2016 г. А вот в аутсайдерах были бумаги QIWI после продажи активов гонконгской компании и снижения уровня листинга на Мосбирже сразу до третьей ступени.

На валютном рынке рубль не торопится дальше укрепляться, курс у 88,5, и ценовой минимум доллара США на 87,4 так и остается локальным дном. Есть некоторая неопределенность с нормативами репатриации выручки — в ЦБ склонны к смягчению норм, а в правительстве хотят продлить ограничения.