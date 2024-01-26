МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В феврале рубль может колебаться под воздействием очень важных событий. Во-первых, в связи с возможным продлением до конца года требований к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. Во-вторых, в связи с решением по ключевой ставке ЦБ РФ, которое будет обнародовано 16 февраля. Скорее всего, каким бы оно ни было (сохранение ставки на уровне в 16% годовых или небольшое повышение, ясно, что ключевая ставка не будет снижаться, или, если и будет, то не скоро). В-третьих, в начале февраля валютный рынок будет наверняка отыгрывать последствия решения по процентным ставкам ФРС США, которое будет обнародовано 31 января, и, если процентные ставки не будут повышены, у доллара есть хороший шанс на падение.

Если обязательную продажу валютной выручки не продлят, это в краткосрочном аспекте может привести к падению рубля. Однако, так как рынок изначально уже был готов к тому, что такая мера будет временной, сильного обвала рубля не будет. Из рисков для рубля можно отметить 13-й пакет санкций ЕС, в случае, если он затронет алюминиевую промышленность или какие-либо новые ключевые для России отрасли промышленности.

Цена нефти в первую декаду февраля будет зависеть от решения, принятого на встрече министров стран ОПЕК+. Если ОПЕК+ или хотя бы некоторые из его ключевых игроков решат сократить квоты на добычу нефти, цены на нефть резко повысятся. Возможно, что в феврале нефть Brent сможет подорожать до $85 за баррель.

Для нефтяного рынка продолжат быть актуальными и в феврале события в Красном море, так как этот конфликт грозит затянуться надолго, соответственно, ситуация будет по-прежнему влиять на нефтяные цены. Краткосрочные колебания нефтяного рынка возможны будут, как всегда, после публикации еженедельных данных Минэнерго США о коммерческих запасах нефти.

Прогнозы

В феврале будет актуален коридор по доллару в 83-91 рубль, по евро — в 94-102 рубля, а цена нефти Brent может колебаться в рамках $75-87 за баррель.