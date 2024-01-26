МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В четверг, 25 января, российский рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику на фоне внешних факторов. Он укрепился на 0,1% к евро, закрывшись на отметке 96,51 рубля, но при этом ослаб на 0,32% к доллару, опустившись до 88,89 рубля. Также рубль сдал 0,27% к китайскому юаню, стоимость которого выросла до 12,37 рубля.

Такая неоднозначная картина объясняется движением курсов основных валют на мировом рынке Forex. Доллар укрепился к евро после публикации данных о росте ВВП США в 4 квартале выше ожиданий аналитиков, а также решения ЕЦБ оставить без изменения ключевые процентные ставки.

Показатели экономического роста США и еврозоны демонстрируют противоположную динамику. Американский ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, что намного лучше прогноза в 2%. Это может подтолкнуть ФРС сохранять жесткую денежно-кредитную политику дольше, усиливая доллар. В то же время опасения рецессии в США снижаются.

На этом фоне экономика еврозоны выглядит хуже — Еврокомиссия понизила прогноз ее роста до 0,6%, а в прошлом году она вошла в рецессию впервые с пандемии. Таким образом, США демонстрируют уверенный подъем в отличие от слабости еврозоны.

В четверг стоимость нефти Brent выросла на 2,43% до $82,18 за баррель. Рост частично вызван позитивными данными из США. Также покупатели в нефти получали поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке и отчета о резком снижении запасов нефти в США на 9,23 млн баррелей (вышел в среду).

Лидер хуситов пригрозил продолжить атаки на израильские суда. Китай призвал Иран сдержать действия хуситов в Красном море, указав на угрозу торговым отношениям с Пекином. В итоге на фоне укрепления доллара рубль отступил к $88,89. Однако рост цен на нефть сдерживал ослабление рубля вечером.

26 января стоимость Brent составила $81,48, достигнув максимума в $82,54. Ожидается публикация данных о количестве буровых установок в США и инфляции. Целевая область для Brent — $84. Целевой уровень доллара к рублю — 89,65 руб. Поддержку нацвалюте будет оказывать рост цен на нефть, подготовка экспортёров к выплатам 29 января и сохранение обязательной продажи валютной выручки. Без этих факторов равновесный уровень находился бы в районе 93 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,15%, до 3157,74 пункта, индекс РТС — на 0,42%, до 1119,39 пункта. В начале сессии индекс Мосбиржи снижался до 3143,89 пункта. Разворотная модель с 3 января стала еще отчетливей. На горизонте появился уровень 3100 пунктов. Участники рынка пока не желают покупать акции с текущих уровней.