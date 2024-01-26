Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром теряют порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется в рамках волны роста последних дней, теряя 0,4% и торгуясь в районе 82,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим публикацию данных по индексу расходов на личное потребление в США. Плюс к этому инвесторы продолжат следить за геополитической ситуацией и сезоном отчетностей компаний в США.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 3 158 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в наших акциях. Закрепление рынка энергоносителей в диапазоне 80 — 85 долларов за баррель по нефти марки Brent будет способствовать улучшению отношения инвесторов к российскому рынку. Это может поспособствовать отыгрышу индексом Мосбиржи вчерашних потерь и попыткам выхода рынка в район 3 170 пунктов. При этом в текущий момент можно говорить о том, что индекс Мосбиржи вторую неделю провел в диапазоне 3 150 — 3 200 пунктов, а выход за границы сложившейся консолидации может дать направление дальнейшего среднесрочного движения.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и евро подтягиваются 0,3% и 0,2%, поднявшись до 89,1 и 96,7 рубля, юань прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 12,39 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты перейти к восстановлению. Улучшение ситуации в ценах на нефть и предстоящие до конца месяца налоговые выплаты, способствующие росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, поддержат рубль и будут способствовать его подъему. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может растерять утренний рост и вновь отступить ниже 89 рублей.