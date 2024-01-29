В пятницу российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара вырос на 0,95% и достиг отметки 89,73 рубля, евро подорожал на 0,94%, до 97,41 рубля, юань прибавил 0,87%, стоимость которого составила 12,48 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже ситуация была спокойной. Однако уже в ходе европейской сессии рубль начал терять позиции. Ослабление национальной валюты происходило в большей степени под влиянием технических факторов. Несмотря на рост цен на нефть (стоимость барреля Brent выросла до $83,14), рубль продолжил дешеветь. Такое ощущение, что экспортеры продававшие валюту для уплаты налогов, вдруг резко перестали ее продавать перед выходными.

В пятницу стоимость барреля Brent выросла на 1,12%, до $83,10. Основной рост пришелся на американскую сессию. Рост цен на нефть поддерживается геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ослаблением доллара США, что стимулирует спрос на сырьевые товары. Кроме того, на рынок повлияло сокращение добычи в США из-за холодной погоды, а также неплохие данные по ВВП США за 4 квартал.

По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 499 штук. Число газовых установок выросло на 1, до 621.

В понедельник, 29 января, в ходе азиатских торгов цена на нефть достигла $84,04 за баррель. Цены на нефть растут 17 дней подряд на фоне угрозы срыва поставок в Красном море. Утренний рост цен спровоцировала атака беспилотника на американскую военную базу в Иордании в воскресенье. Пентагон рассматривает возможность нанесения ответных ударов по Ирану, что может привести к эскалации на Ближнем Востоке и новому росту цен.

На Московской бирже торги открылись ростом курса доллара до 90,24 рубля. С 15 января на графике доллар/рубль сформировалась разворотная модель, согласно которой ослабление рубля может продолжиться до 91,75 рубля. Для реализации этого сценария покупателям сначала необходимо преодолеть отметку 90,5 рубля. Учитывая пик налоговых выплат компаний-экспортеров и действующие обязательства по продаже части валютной выручки, ожидается умеренное ослабление рубля на фоне дорожающей нефти. Считаю, что курс доллара вряд ли закрепится выше 90,5 рубля с первого раза. При достижении 91,75 рубля фокус внимания переместится на 93,75 рублей, при этом цена останется в диапазоне ноября-декабря 2023 года (87,66 — 93.56).

На этой неделе на рынки также повлияют данные по ВВП еврозоны, встреча ОПЕК+, показатели промышленности Китая и США, заседание ФРС, статистика по рынку труда США.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,17%, до 3163,21 п., тогда как индекс РТС — на 0,84%, до 1109,95 п. За счет роста цен на нефть и ослабления рубля покупатели пытаются удержать индекс выше поддержки 3145 п. Если до конца недели индекс IMOEX останется выше поддержки, тогда сценарий на снижение можно будет временно отменить. Пробой уровня 3177 п завершит коррекционное движение от пикового значения 3200.