Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,4%. Исключение составляет рынок Китая, падающий на 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия заокеанских площадок в пятницу, сегодня с утра консолидируются по уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку продолжения восходящей тенденции прошлой недели, прибавляя 0,4% и торгуясь в районе 83,3 доллара за баррель. Если говорить о факторах, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов на предстоящей неделе, то здесь стоит выделить заседание ФРС США. Рынки ожидают сохранения ставки на текущем уровне, а основное внимание будет уделено комментариям, сопутствующим данному решению, в которых участники торгов будут искать намеки на дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики. Также, важным фактором станет блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, предварительную статистику по ВВП Германии за 4 квартал и инфляции в Еврозоне, а также блок данных по рынку труда США.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 163 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи, после тестирования в пятницу нижней границы коридора 3 150 — 3 200 пунктов, попытается выйти в верхнюю половину данного диапазона. Отметим, что пока мы не видим существенных поводов для выхода из обозначенных границ, и, скорее всего, в первой половине текущей недели рынок продолжит движение в указанном коридоре.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,4% и 0,3%, поднявшись до 90 и 97,7 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 12,51 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. Плюс к этому сегодня предстоит очередной блок налоговых выплат, что в первой половине дня может оказать дополнительную поддержку национальной валюте. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль к концу сессии сможет удержать позиции в рамках диапазона 85 — 90 рублей.