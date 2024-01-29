Цены на нефть растут на фоне геополитической неопределенности, но пока не так резко, как могли бы. Увеличение риска с поставками после атаки на военную базу США в Иордании вызвало удорожание на десятые доли процента, которое вскоре сдулось.

Причина этого — отсутствие реальных проблем с трафиком через Красное море за последнее время. Новостей по поводу усиления напряженности много, а вот поставки снизились непринципиально. Однако сокращение все же есть, как и реакция рынка — нефть Brent за месяц подорожала на 10%.

Резкий взлет котировок возможен в случае настоящего и значимого нарушения поставок или ударов по добывающей инфраструктуре таких стран, как Иран. Такое решение станет поистине судьбоносным, ведь в этом случае цена барреля может достичь 90-100 долларов, причем довольно быстро.

В целом эскалация ближневосточного конфликта происходит в месте глобальной мировой добычи и экспорта нефти, поэтому является одним из решающих факторов. Никто не знает, как будут развиваться события, но имеющийся сейчас набор драйверов указывает на будущее повышение цен на энергоносители.

Помимо геополитики, на нефтяные котировки имеют влияние и сильные данные из США, где ВВП за IV квартал 2023 года оказался выше прогноза, а производственный PMI — перешел в уровень отражающий расширение производственной активности (выше 50).

Сдерживающим фактором остаются опасения по поводу перспектив экономики Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. В понедельник новость об удовлетворении ходатайства кредиторов о ликвидации одного из крупнейших застройщиков страны — погрязшего в долгах Evergrande — вызвала просадку китайских бирж в среднем на 1%. Дальнейшее ухудшение ситуации может серьезно давить и на нефтяные котировки.