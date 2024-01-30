Чтобы понять дальнейшую динамику, надо знать, из чего складывается стоимость литра топлива на АЗС. Более половины, а по некоторым оценкам до 70% доходов направляется в бюджет государства в виде налогов и сборов. Акцизы на бензин пятого класса составляют 15 048 рублей за 1 тонну в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., на дизельное топливо 10 425 рублей за 1 тонну, ежегодно акцизы растут на 4 %, и не будем забывать о НДС 20%, НДПИ и НДД.

Оставшаяся часть включает в себя затраты на сырье (нефть), процесс переработки, логистику и другие расходы, как правило, это от 15 до 20%. Накладные расходы (в том числе и от производства, логистики и пр.) составляют от 10 до 15%. Таким образом получаем, что прибыль владельцев заправки находится в пределах 4-5 %.

Из исходных данных можем предположить, что стоимость топлива по большей части формируется государством и во многом зависит от его текущих целей. Они могут быть различны: формирование благоприятного климата для посевных работ, дополнительные сборы для сокращения дефицита бюджета, предвыборная стабилизация и др.

Не менее важна динамика производства топлива. По данным Минэнерго, в России 36 действующих НПЗ, еще 8 строятся или реконструируются, а 42 только проектируются. Глубина переработки на многих действующих менее 80%. К примеру, НПЗ Киришинефтеоргсинтез с мощностью 20,1 млн. тонн нефти — 64,8 %, Рязанский НПЗ с мощностью 17,1 млн. тонн нефти- 74%, НПЗ Ярославнефтеоргсинтез с мощностью 15.72 млн. тонн нефти — 66%, Туапсинский НПЗ с мощностью 9.03 млн. тонн нефти- 65%. Таким образом, предприятий категорически не хватает, а у тех, что есть, эффективность далека от идеальной.

С другой стороны, важна и энергоэффективность потребителей топлива. Ее следует улучшать путем внедрения современных технологий и оборудования в таких секторах, как производство, транспорт, жилищное строительство и т.д. Необходима разработка и реализация национальных программ и законодательных мер для стимулирования полноты использования полезных ископаемых.

Если взглянуть более глобально, то стоит задуматься о развитии нетрадиционных источников энергии, однако это потребует вложений. Улучшение геополитической обстановки и обмен новыми технологиями производства между странами также внесут свою лепту в спрос, следовательно, повлияют на цену.

Но лишь в более или менее отдаленном будущем. В ближайшие полгода топливо подорожает в пределах 3%, а в ближайший 1-1,5 года мы увидим ценник на АЗС 60+ рублей/литр. Далее цена планомерно приблизится к уровню 65 рублей/литр, после чего рост замедлится.

Изменения в мировых ценах на нефть сказываются на стоимости бензина лишь опосредованно. Если нефть подешевеет, маловероятно, что ценники на заправках перепишут. Такого не наблюдалось даже при обвале нефтяных цен до 20 долларов за баррель в период пандемии. Сейчас же факторов, могущих вызвать что-либо подобное, не просматривается.