В последнее время ситуация на рынке нефти то и дело напоминала сюжет голливудского фильма "Пираты Карибского моря", и не только бурными событиями, разворачивающимися в Красном море, но и отсутствием ориентиров в отношении будущих цен на "черное золото", очень напоминающих сломанный компас капитана Джека Воробья.

Даже такие авторитетные организации, как ОПЕК и МЭА, чьих оценок рынок ожидал в качестве "маяка", способного сориентировать игроков в море нефти, на этот раз не сошлись в своих оценках.

Так, ОПЕК в январе сохранила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки с по сравнению с 2023 годом, что должно довести спрос на "черное золото" до 104,36 млн баррелей в сутки в 2024 году на фоне ожиданий роста потребления в Азии и на Ближнем Востоке. Вместе с тем картель понизил прогноз роста предложения от стран вне ОПЕК в 2024 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,2 млн баррелей в сутки. Это предполагает объем предложения в абсолютном выражении на уровне 70,4 млн баррелей в сутки.

В свою очередь МЭА ожидает более заметного замедления роста глобального спроса — на 1,24 млн баррелей в сутки с по сравнению с 2023 годом, до 102,96 млн баррелей в сутки на фоне повышения эффективности автопарка, роста "чистых источников энергии" и прекращения активного восстановления мировой экономики после пандемии. При этом МЭА прогнозирует увеличение мирового предложения нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, до нового максимума в 103,5 млн баррелей в сутки, что предполагает профицит предложения на рынке, который будет оказывать давление на стоимость "черного золота".

Чего можно ожидать в случае возникновения прогнозируемого МЭА профицита на нефтяном рынке и, соответственно, сохранения более низких цен на нефть? Не исключено, что в такой ситуации крупным покупателем на нефтяном рынке могут стать США, поскольку стратегические запасы нефти в Америке остаются на минимальных значениях с 1980-х годов после того, как в 2022 году Штаты провели несколько внушительных раундов по выпуску нефти из своих резервов, чтобы сбалансировать рынок и сгладить ценовые скачки. С конца 2023 года наметилась тенденция по восполнению резервов по мере снижения нефтяных котировок и можно предположить, что текущие доступные цены на "черное золото" будут стимулировать США увеличивать объемы покупок.

Конфликт на Ближнем Востоке все еще не оказал значимого влияния на мировые цены на нефть. Тем не менее два месяца хаоса в Красном море привели к изменению путей международной торговли и удорожанию стоимости перевозок — траффик через Суэцкий канал сократился на 50% с конца декабря 2023 года, а ставки морского фрахта из Северной Европы в Азию через канал выросли для танкеров в 4 раза за то же время. Это могло бы способствовать росту цен на нефть, но замедление темпов потребления энергоресурсов в сочетании с ростом предложения со стороны стран, которые не входят в состав ОПЕК, нивелирует удорожание транспортировки и удлинение сроков поставки. В то же время ухудшение ситуации с проходом судов через Суэцкий канал может привести к разногласиям в альянсе ОПЕК+.

Дело в том, что поставки российской нефти в Китай и Индию как раз лежат через Суэцкий канала, и в ввиду обстановки на Ближнем Востоке издержки для покупателей растут. Азиатские партнеры во многом выбирают российскую нефть из-за существенного дисконта, но нарушение судоходства и рост издержек для покупателей вынуждает других производителей идти на уступки, снижая стоимость нефти для формирования конкурентной среды. Собственно, ранее в январе Саудовская Аравия уменьшила отпускные цены на Arab Light для покупателей из Азии на $1,5-2 за баррель до уровня, который был последний раз в ноябре 2021 года. И если верить данным Vortexa, то за последние шесть месяцев российская нефть занимала до 20% экспорта Китая, а саудовская — 15%. Однако за два последних месяца российский экспорт сократился примерно до 18%, а доля Саудовской Аравии на рынке увеличилась примерно до 16%.

Тем не менее важно отметить, что Saudi Aramco уменьшила стоимость не только для азиатского рынка, но и для покупателей из Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки. Мы низко оцениваем вероятность того, что саудиты захотят бороться с Россией за азиатский рынок после того, как Саудовская Аравия получила европейский рынок после ухода с него России. То есть абсолютно нет никакого экономического смысла двум дружественным государствам конкурировать друг с другом в размере скидки для Азии, когда Саудовской Аравии гораздо выгоднее поставлять нефть в Европу, даже если вокруг Африки, чтобы избежать рисков транспортировки через Суэцкий канал.

В конечном итоге в условиях всей геополитической напряженности, которая происходит не на локальных рынках, а в целом в мире, нефть остается инструментом в политических противостояниях, а не товаром в традиционном понимании. По нашим оценкам, на данный момент факторы в пользу роста нефтяных котировок остаются более весомыми. И если котировки поднимутся выше $83 за баррель нефти марки Brent, мы не исключаем, попыток укрепится выше $85. Но расстановка сил может поменяться в любой момент, учитывая какое количество форс-мажоров и катаклизмов случилось в мире в последние несколько лет.