В понедельник, 29 января, рубль продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам. По итогам торгов рублевые пары закрылись понижением. На укрепление национальной валюты повлияли высокие цены на нефть и повышенный спрос на рублёвую ликвидность в день уплаты налогов. Курс доллара снизился на 0,85% до 88,97 рубля, евро подешевел на 1,32% до 96,13 рубля, юань потерял 1,06%, опустившись до отметки 12,35 за рубль.

В ходе утренней торговой сессии наблюдалось некоторое давление на рубль — доллар дорожал до 90,24 руб. Отметка 90,24 рубля за доллар стала поворотной точкой, после которой началось нисходящее коррекционное движение. Во второй половине дня поддержку рублю оказало также снижение индекса доллара. В итоге курс так и не достиг зоны сопротивления в районе 90,50-90,75 рублей, что можно рассматривать как позитивный момент для нацвалюты.

В понедельник цена на нефть марки Brent снизилась на 1,4%, опустившись до $81,94 за баррель. Нисходящее движение началось после тестирования сопротивления $84,04. Необходимо отметить, что в предшествующие семь дней стоимость барреля росла без существенных коррекций. В связи с этим, ожидание ценовой консолидации со стороны участников рынка было вполне логичным.

В настоящее время трейдеры с интересом ждут публикации еженедельного отчета API о запасах сырой нефти в США. Эти данные могут предоставить возможности для краткосрочных спекуляций. Кроме того, риски нарушения поставок из региона Ближнего Востока продолжают толкать цены вверх. В частности, инцидент с нападением на танкер в Красном море усиливает опасения относительно стабильности поставок.

Вплоть до среды участники рынка, вероятно, займут выжидательную позицию перед стартом заседания ФРС по монетарной политике, которое откроется во вторник. Инвесторы будут внимательно анализировать любые сигналы регулятора относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики в дальнейшем. Решения и комментарии ФРС повлияют на динамику доллара США, а значит — и на рынки сырьевых товаров, номинированных в американской валюте.

На утренних торгах во вторник, 30 января, Brent торгуется на отметке $82,05 за баррель. Даже в случае снижения стоимости до $80, сохраняется высокая вероятность возобновления восходящей тенденции с потенциальным ростом до $93 к середине марта. С учетом ожидаемого ослабления доллара, сегодня возможна умеренная коррекция Brent до $83 за баррель.

На открытии торгов на Московской бирже рублёвых пар открылись ростом. Курс доллара повысился до 89,16 рубля. Отступление цен на нефть от сопротивления в районе $84 является негативным фактором для российской национальной валюты. В то же время рубль продолжает получать поддержку от обязательной продажи экспортной выручки, интервенций ЦБ в рамках бюджетного правила, а также устойчивой тенденции снижения инфляции.

Уровень 90,75 рублей за доллар рассматривается как ключевое сопротивление. Благодаря вчерашней коррекции, продавцам удалось видоизменить разворотную модель валютной пары доллар/рубль, что снизило вероятность ослабления российской валюты до 93,75 к февралю текущего года. Сегодня основной торговый диапазон по курсу доллара ограничен отметками 88,65 и 90,00 рублей.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,42%, до 3176,61 п., индекс РТС — на 1,38%, до 1125,22 п. Индекс Мосбиржи повышался до 3183 п., что позитивно для продолжения роста к уровню 3200 п. Здесь нужно сделать одну поправочку. Если цена повторно снизится до 3160, то опять начнут рассматривать падение индекса до 3115 к 6 февраля.