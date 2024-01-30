Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в понедельник, консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после снижения днем ранее, сегодня утром прибавляет 0,4% и торгуется в районе 82,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительных данных по ВВП Германии, а также статистику по индексу потребительского доверия и количеству открытых вакансий на рынке труда США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив сессию в районе 3 177 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. В результате индекс Мосбиржи продолжит двигаться в диапазоне 3 150 — 3 200 пунктов. Пока мы не видим поводов для выхода из данного коридора. При этом, с технической точки зрения, пробой одной из границ данной консолидации, в которой рынок находится уже третью неделю, может дать направление дальнейшего среднесрочного движения.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар снижается на 0,1%, отступив до 88,9 рубля, евро и юань, напротив прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 96,3 и 12,36 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенного смещения основных мировых валют относительно текущих котировок. Прохождение налоговых выплат и стабильная ситуация в ценах на нефть не дадут поводов для направленного движения. В результате, пара доллар/рубль продолжит консолидироваться в верхней половине диапазона 85 — 90 рублей.