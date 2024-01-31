Вчера, 30 января, рублевые пары закрылись ростом на фоне укрепления доллара, снижения цен на нефть и окончания налогового периода в России. Доллар подорожал до 89,72 рубля (+0,84%), евро — до 97,50 рубля (+1,43%).

29 января российские компании уплатили все налоги, что привело к падению спроса на рубли. Нефть марки Brent подешевела до $80,8, но закрыла день в плюсе на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Индекс доллара DXY торгуется выше 103,6 п. после восстановления с $103,4. Внимание инвесторов приковано к двухдневному заседанию ФРС США, завершающемуся сегодня. Рынки с осторожностью относятся к перспективам смягчения политики на фоне сильных экономических данных.

Вероятность сохранения ставок ФРС на уровне 5,25-5,5% оценивается CME Group в 97,9%, в мае ожидается их снижение с вероятностью 86,9%. Предстоящие решения ФРС и данные по рынку труда США определят дальнейшую динамику.

В среду Brent вырос до $82,16 (+0,51%) несмотря на укрепление доллара. Сохраняется тенденция к росту цен до $84. На открытии торгов в России отмечается небольшое снижение рублевых пар. Торговый диапазон по доллару к рублю составляет 88,40-90,50 руб. Высокая активность на внутреннем валютном рынке ожидается в начале дневной сессии и на американской сессии. Сильного ослабления рубля не ожидается, поскольку он поддерживается мерами ЦБ РФ и обязательной продажей валютной выручки.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, до 3196,08 п., индекс РТС снизился на 0,24%, до 1122,53 п. Индекс Мосбиржи приблизился к вершине от 15 января. Восходящее движение усиливается. На горизонте появился уровень 3234 п. Следим за поведением значения индекса около уровня 3200 п.