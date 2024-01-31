Индекс Мосбиржи вчера вплотную подошел к верхней границе вялотекущего январского боковика 3150-3200 п. Закрытие дня было на 3198 п. Важно, что дневные обороты торгов акциями стали рекордными за последние месяцы — свыше 82 млрд руб., и это фактор в пользу фондовых быков. В случае истинного пробоя планки 3200 п., а не прокола, наш базовый сценарий движения рынка на верхнюю границу широкого полугодового боковика 3000-3300 п. начнет быстро реализовываться. Остается дождаться подтверждения, и оно может прийти уже по закрытию сегодняшнего дня.

Вновь зажигали акции ИТ-сектора, и бумаги Яндекса на огромных оборотах (более 20% всей биржевой ликвидности) переписали максимумы февраля кризисного 2022 г., пик цены был выше 3138 руб. Новостей по разделу бизнеса пока нет, но рынок живет ожиданиями, и это подпитывает интерес инвесторов и спекулянтов. Однако акции уже перегреты, и активным игрокам на повышение нужно проявить осторожность. Хотя фундаментальный таргет на 4400 руб. все еще интересен долгосрочным инвесторам, от текущих это +42%.

Пользовались повышенным спросом и бумаги Северстали — на днях ожидается отчетность и положительное решение совета директоров по дивидендам. Бумаги также взлетели на двухлетние максимумы, и на пике сессии были 1685 руб., наш локальный высокий ориентир от начала года к 1700 руб., по сути, отработан. Акции также перекуплены, и по факту выхода корпоративных новостей возможен рост волатильности и даже фиксация. Долгосрочный таргет 2000 руб. в дальнейшем предполагает еще +18%.

А на валютном рынке рубль остается в боковике 88-90. Курс каждый день делает возвратные процентные движения, и после укрепления в понедельник вчера нацвалюта ослабла. Консолидация в рамках обозначенного диапазона может продолжаться пока действуют валютные барьеры и жесткая ДКП ЦБ.