В среду рубль подешевел по отношению к основным валютам. Его ослабление было сдержанным. С одной стороны, он по-прежнему получает поддержку от обязательной продажи экспортной выручки российскими компаниями. С другой стороны, на нацвалюту оказали давление решение ФРС США сохранить процентные ставки на прежнем уровне, что укрепило доллар, а также снижение цен на нефть.

Цена на нефть марки Brent в среду снизилась более чем на 2%, что прервало рост котировок в начале года. На фоне укрепления доллара инвесторы фиксировали прибыль, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. Также давление оказал неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе.

По данным Минэнерго США, запасы сырой нефти выросли на 1,23 млн баррелей по состоянию на 29 января по сравнению с предыдущей неделей, в то время как рынок ожидал их снижения на 217 тыс. баррелей.

В четверг, 1 февраля, на торгах в Азии баррель стоит $80,88. В целом сохраняется позитивный настрой относительно перспектив нефти. Поддержку ценам по-прежнему оказывает напряженность на Ближнем Востоке и опасения сокращения поставок из региона. Кроме того, ожидается ускорение спроса по мере восстановления мировой экономики. К 10 февраля ожидаю рост котировок до $84.

На американской сессии выйдут данные по заявкам на пособие по безработице и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. Эти события могут оказать значительное влияние на котировки. После них фокус внимания сместился на пятничные данные по рынку занятости в США за январь. Поскольку заседание ФРС прошло, экономическая статистика может на время отойти на второй план.

Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по рублевым парам. Рубль продолжает балансировать в районе отметки 90 руб. за доллар. В ближайшее дни волатильность может сохраниться, учитывая завершение периода уплаты основных налогов российскими компаниями и ожидание новых решений ЦБ России по денежно-кредитной политике. Однако значительного ослабления рубля не прогнозируется. Зоной сопротивления выступает 90,50-90,75 руб. Только при закреплении курса доллара выше 91 руб. на два дня как минимум склонит чашу весов на сторону покупателей.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,57%, до 3214,19 п., индекс РТС — на 0,28%, до 1125,63 п. Как только значение индекса IMOEX превысило 3180 п., рост ускорился до 3219,14 п. Ближайшая цель 3235 п.