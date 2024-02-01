Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения в среду на фоне решения ФРС США сохранить ставку неизменной, сегодня утром предпринимают попытку перехода к восстановлению, прибавляя до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 80,8 доллара за баррель. Отметим, что комментарии американского регулятора, сопутствовавшие решению по ставке, способствовали пересмотру инвесторами ожиданий относительно начала цикла снижения ставки, сдвинув оценки первого шага в смягчении ДКП с мартовского заседания на май, что привело к активизации продаж в широком спектре рисковых активов и сильному снижению на рынках США. Сегодня инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики. В частности, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, предварительные цифры по инфляции в Еврозоне, а также статистику по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив сессию в районе 3 214 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть, а также снижения аппетита к риску на мировых площадках. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии протестирует сверху отметку 3 200 пунктов, которая в январе выступала верхней границей трехнедельной консолидации. С технической точки зрения, если рынку удастся удержать позиции выше данного уровня, будет создан плацдарм для дальнейшего роста индекса Мосбиржи. В случае же возвращения в диапазон 3 150 — 3 200 пунктов, вчерашний пробой окажется ложным и сигнал на рост не подтвердится.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,1%, торгуясь в районе 90,1 и 12,52 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,3%, отступив до 97,3 рубля. Отметим, что рубль в ближайшие сессии может оказаться под некоторым давлением на фоне прохождения пика налоговых выплат и, соответственно, снижения поддержки со стороны экспортеров, а также ухудшения ситуации на рынке энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах можно говорить о росте рисков закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 90 — 95 рублей и попыток американской валюты продолжить восходящую динамику с выходом в середину данного коридора.