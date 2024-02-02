На рынке сохраняются умеренно позитивные настроения: индекс Мосбиржи в четверг завершил торги выше психологической отметки в 3200 п., повысившись до 3229,89 п. На наш взгляд, потенциал дальнейшего роста ограничен уровнем 3300 п., пока Банк России не выразит готовность приступить к смягчению денежно-кредитной политики. На этом фоне индекс государственных облигаций Мосбиржи не показывает существенных изменений.

Импорт российской нефти Индией в январе достиг 12-месячного минимума из-за ужесточения санкций, сократившись на 4,2%, до 1,3 млн барр./сутки (по данным LSEG). Министры ОПЕК+ подтвердили соблюдение квот и приверженность добровольному сокращению добычи, тем не менее не исключаем новых решений при необходимости. Несмотря на то, что сделка ОПЕК+ выполняется более чем на 100%, котировки нефти марки Brent опустились ниже $80 за баррель. На наш взгляд, слаженность действий ОПЕК+ не позволит ценам на нефть отклониться существенно вниз от значений в $80 за баррель.

Цены на золото отскочили от уровня поддержки в $2030 за тройскую унцию и торгуются в диапазоне $2050-2070 без существенных новостей. Мы полагаем, что потенциал роста на данный момент ограничен, и для продолжения устойчивого роста потребуются новые драйверы.

В России появляются признаки существенного замедления экономического роста: погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 4,3%. Тем не менее в январе увеличилась погрузка удобрений (+7,7%), зерна (+3,5%), цемента (+1,2%), лесных грузов (+5,3%), промышленного сырья (+17,9%), кокса (+0,7%). Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере снизился в январе до 52,4 с 54,6 в декабре.